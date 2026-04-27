27 abr. 2026
Paraguayos en el Exterior

Alex Arce le gana el duelo a Blas Armoa

El paraguayo Alex Arce convirtió un gol en el triunfo de Independiente Rivadavia en el clásico de Mendoza ante Gimnasia donde también anotó Blas Armoa.

Abril 27, 2026 08:32 a. m. • 
Por Redacción D10
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Alex Arce anotó un gol en el clásico de Mendoza.

Independiente Rivadavia se quedó con el clásico de la ciudad de Mendoza al imponerse por 5-1 a Gimnasia en un encuentro que tuvo participación paraguaya en las redes.

Blas Armoa a los 33 segundos ya marcaba el 1-0 para Gimnasia que luego sufriría un huracán de goles donde también se hizo sentir Alex Arce.

El delantero albirrojo mete presión para ingresar a la lista de Gustavo Alfaro para la Copa del Mundo a fuerza de goles.

Alex Arce regresó hace poco a las canchas luego de una lesión en la clavícula que lo mantuvo fuera por alrededor de un mes. A su retorno convirtió varios goles y participó del último combo de amistosos de la Albirroja ante Grecia y Marruecos.

Alex Arce Independiente Selección Paraguaya
Redacción D10
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