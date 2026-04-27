Alex Arce le gana el duelo a Blas Armoa

Independiente Rivadavia se quedó con el clásico de la ciudad de Mendoza al imponerse por 5-1 a Gimnasia en un encuentro que tuvo participación paraguaya en las redes.

Blas Armoa a los 33 segundos ya marcaba el 1-0 para Gimnasia que luego sufriría un huracán de goles donde también se hizo sentir Alex Arce.

El delantero albirrojo mete presión para ingresar a la lista de Gustavo Alfaro para la Copa del Mundo a fuerza de goles.

Alex Arce regresó hace poco a las canchas luego de una lesión en la clavícula que lo mantuvo fuera por alrededor de un mes. A su retorno convirtió varios goles y participó del último combo de amistosos de la Albirroja ante Grecia y Marruecos.