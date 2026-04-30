Adam Bareiro irá al banco para limpiar amarillas

Adam Bareiro está en el ojo de la tormenta, pero cuenta con el respaldo total de su cuerpo técnico. Tras la polémica expulsión que sufrió el pasado martes ante Cruzeiro en Belo Horizonte, donde Boca Juniors perdió su invicto, se especulaba mucho sobre qué pasaría con el “Zorro” de cara al próximo compromiso del equipo.

Finalmente, el DT Claudio Úbeda tomó una determinación: Bareiro irá al banco de suplentes este sábado cuando Boca visite a Central Córdoba por la última fecha de la fase regular del Torneo Apertura.

Aunque Bareiro tiene prohibido jugar el próximo partido de Libertadores (ante Barcelona de Guayaquil) por la suspensión de la roja, muchos pensaban que aprovecharía para sumar minutos en el plano local. Sin embargo, Úbeda decidió preservarlo por una razón puramente táctica y reglamentaria: Adam está al límite de tarjetas amarillas en el torneo argentino.

Si el delantero paraguayo llega a ver una amonestación más ante Central Córdoba, se perdería automáticamente el partido de ida de los octavos de final. Por ello, el cuerpo técnico prefiere no arriesgar a una de sus piezas clave y guardarlo “entre algodones” para las instancias decisivas que se vienen.