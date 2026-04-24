24 abr. 2026
Paraguayos en el Exterior

Durísima crítica a Ángel Romero en Argentina

VIDEO. Periodista argentino destrozó a Ángel Romero, jugador de Boca Juniors. “Fue un fantasma en la cancha…”.

Abril 24, 2026 06:02 p. m.
Ángel Romero, paraguayo de Boca Juniors.

El reconocido periodista argentino Flavio Azzaro fue durísimo al referirse al paraguayo Ángel Romero, quien fue titular en Boca Juniors en la última victoria por 4-0 ante Defensa y Justicia en el fútbol argentino.

“El paraguayo Romero hoy fue un fantasma en la cancha, un fantasma. Una desidia. El paraguayo Romero que llega a Boca para ser parte de un plantel por si en algún momento Úbeda necesitaba jugar con tres delanteros, podía ser considerado un extremo, y rápidamente ya nos habíamos olvidado que estaba, ya ni lo pensamos como para entrar en algún partido. Hoy arranca como titular y si no cambia rápidamente la imagen, no piensa a conectar va a perder cada vez más terreno”, fueron sus expresiones.

Ángel llegó al Xeneize a comienzos de este año. Jugó los primeros partidos y luego una lesión lo alejó de las canchas por un tiempo. Ahora está retomando el ritmo de a poco. Lleva 7 partidos disputados y todavía no pudo marcar.

 · 
