Durísima crítica a Ángel Romero en Argentina

El reconocido periodista argentino Flavio Azzaro fue durísimo al referirse al paraguayo Ángel Romero, quien fue titular en Boca Juniors en la última victoria por 4-0 ante Defensa y Justicia en el fútbol argentino.
“El paraguayo Romero hoy fue un fantasma en la cancha, un fantasma. Una desidia. El paraguayo Romero que llega a Boca para ser parte de un plantel por si en algún momento Úbeda necesitaba jugar con tres delanteros, podía ser considerado un extremo, y rápidamente ya nos habíamos olvidado que estaba, ya ni lo pensamos como para entrar en algún partido. Hoy arranca como titular y si no cambia rápidamente la imagen, no piensa a conectar va a perder cada vez más terreno”, fueron sus expresiones.
Ángel llegó al Xeneize a comienzos de este año. Jugó los primeros partidos y luego una lesión lo alejó de las canchas por un tiempo. Ahora está retomando el ritmo de a poco. Lleva 7 partidos disputados y todavía no pudo marcar.
¿El paraguayo Romero se piensa que va a jugar en Boca jugando como hoy? Hoy fue un fantasma.— Flavio Azzaro (@FlavioAzzaro) April 24, 2026
