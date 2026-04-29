29 abr. 2026
Paraguayos en el Exterior

La crítica de Mariano Closs a Adam Bareiro por su expulsión

El paraguayo Adam Bareiro recibió una crítica por parte del relator Mariano Closs en plena transmisión luego de que el delantero xeneize fuera expulsado ante Cruzeiro por la Conmebol Libertadores.

Abril 29, 2026 10:27 a. m. • 
Por Redacción D10
FBL-LIBERTADORES-CRUZEIRO-BOCA

Adam Bareiro se fue expulsado en el partido ante Cruzeiro.

DOUGLAS MAGNO/AFP

Adam Bareiro fue noticia en Belo Horizonte, no por haber jugado un gran partido o haber convertido goles, sino por su expulsión al cierre del primer tiempo que perjudicó a Boca Juniors que terminó perdiendo por 1-0 ante Cruzeiro por la fecha 3 del Grupo D de la Conmebol Libertadores.

El delantero paraguayo vio la roja por doble amonestación. La primera por reiteración de faltas y la segunda por lanzar un manotazo en la cara a Christian que cayó desplomado dándole razones suficientes al árbitro uruguayo Esteban Ostojich para que le exhiba la segunda amarilla y por ende la roja dejando al equipo argentino con 10 jugadores durante todo el segundo tiempo.

Apenas se produjo la expulsión de Adam, el relator de ESPN Mariano Closs lanzó una dura crítica contra el paraguayo. “Es que no se puede jugar al fútbol como juega Bareiro, todo el tiempo friccionando los partidos. Se queda con 10 Boca, expulsado Bareiro”, criticó.

El colombiano Neiser Villarreal le dio el triunfo a Cruzeiro a los 83 minutos. El cuadro brasileño es líder del grupo junto a Boca, ambos con 6 unidades. Hoy juegan Barcelona (0) de local ante la Universidad Católica (3).

Adam Bareiro Boca Juniors Libertadores
Redacción D10
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