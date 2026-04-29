La crítica de Mariano Closs a Adam Bareiro por su expulsión

Adam Bareiro fue noticia en Belo Horizonte, no por haber jugado un gran partido o haber convertido goles, sino por su expulsión al cierre del primer tiempo que perjudicó a Boca Juniors que terminó perdiendo por 1-0 ante Cruzeiro por la fecha 3 del Grupo D de la Conmebol Libertadores.

El delantero paraguayo vio la roja por doble amonestación. La primera por reiteración de faltas y la segunda por lanzar un manotazo en la cara a Christian que cayó desplomado dándole razones suficientes al árbitro uruguayo Esteban Ostojich para que le exhiba la segunda amarilla y por ende la roja dejando al equipo argentino con 10 jugadores durante todo el segundo tiempo.

Apenas se produjo la expulsión de Adam, el relator de ESPN Mariano Closs lanzó una dura crítica contra el paraguayo. “Es que no se puede jugar al fútbol como juega Bareiro, todo el tiempo friccionando los partidos. Se queda con 10 Boca, expulsado Bareiro”, criticó.

El colombiano Neiser Villarreal le dio el triunfo a Cruzeiro a los 83 minutos. El cuadro brasileño es líder del grupo junto a Boca, ambos con 6 unidades. Hoy juegan Barcelona (0) de local ante la Universidad Católica (3).

¡¡BOCA SE QUEDÓ CON 10 EN BRASIL!! SEGUNDA AMARILLA Y EXPULSADO BAREIRO ANTE CRUZEIRO EN EL FINAL DEL PRIMER TIEMPO.



📺 Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/hsRy7JZ2Xn — SportsCenter (@SC_ESPN) April 29, 2026