28 abr. 2026
Paraguayos en el Exterior

Carlos González, decepcionado de Gustavo Alfaro

Carlos González, autor de un triplete ante Libertad, confesó que no recibió ningún tipo de comunicación por parte del entrenador de la Selección Paraguaya Gustavo Alfaro y afirmó sentirse decepcionado.

Abril 28, 2026 11:01 p. m. • 
Por Redacción D10
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Carlos González, delantero de Independiente del Valle.

Carlos González se llevó todos los aplausos de La Huerta al convertirle los tres goles a Libertad en el triunfo 3-2 a Independiente del Valle por la fecha 3 del Grupo H de la Conmebol Libertadores.

En zona mixta, Cocoliso fue consultado sobre la Selección Paraguaya y si recibió algún llamado del entrenador Gustavo Alfaro. “Lamentablemente no”, fue la respuesta del goleador de la Conmebol Libertadores.

Sobre la pregunta de si siente que podría ser llamado luego de la fantástica actuación ante Libertad, Carlos González fue muy sincero. “La verdad que no. No pierdo la esperanza de estar en la Selección, pero él nunca me demostró que puedo estar y lo respeto”, disparó.

Charlie es consciente de que estar en la lista mundialista es bastante complicado. “Uno trata de hacer lo mejor posible pero entiendo que al no ser parte del proceso ese llamado no se dará. Él tiene sus delanteros pero si me alcanza, bienvenido sea”, apuntó.

Por último declaró sentirse decepcionado. “Sin duda porque el Mundial está a la vuelta de la esquina, es decepcionante. Yo fui parte del proceso en las primeras fechas y nunca más me volvieron a llamar”, sentenció.

Carlos González Independiente del Valle Selección Paraguaya
Redacción D10
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