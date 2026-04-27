Asistencia de Ramón Sosa en el triunfo de Palmeiras

Palmeiras, gracias al solitario gol de ‘Flaco’ López tras asistencia de Ramón Sosa, venció a domicilio a Bragantino este domingo y se mantuvo al frente de la clasificación con seis puntos de ventaja sobre un Flamengo que goleó 0-4 al Atlético Mineiro en Belo Horizonte, en la decimotercera jornada del Campeonato Brasileño.

En el Verdao fueron titulares Gustavo Gómez y Ramón Sosa. Mientras que en Bragantino arrancó Isidro Pitta.

El equipo dirigido por el portugués Abel Ferreira pisó el acelerador en el primer tiempo y encontró el premio en el minuto 21 por medio del internacional argentino, que finalizó con maestría una jugada trenzada entre Andreas Pereira y el paraguayo Ramón Sosa.

Con el marcador a favor, el ‘Verdão’ contemporizó, bajó de revoluciones y casi lo paga. El portero Carlos Miguel tuvo que obrar algunos milagros para dejar los tres puntos en el casillero visitante.

Palmeiras, que ha vuelto a perder a Vitor Roque por lesión, suma ahora 32 puntos en el Brasileirão, con un balance de 10 victorias, 2 empates y una sola derrota.

Por detrás aparece un Flamengo que este domingo barrió al Atlético Mineiro en el Arena MRV con goles del uruguayo Giorgian de Arrascaeta, el ecuatoriano Gonzalo Plata y, por partida doble, el brasileño Pedro.

Fue una victoria por la vía rápida porque el cuadro carioca marcó tres de los cuatro goles en el primer tiempo.

El técnico argentino Eduardo Domínguez sigue sin dar con la tecla en el ‘Galo’, que roza el infierno con los mismos 14 puntos que Internacional de Porto Alegre y Santos, que marca la zona de descenso.

Por su parte, el ‘Fla’ sigue a seis puntos de Palmeiras, aunque con un partido menos que le podría acercar a los paulistas.

En la parte noble de la tabla también está el máximo rival de los rojinegros, el Fluminense, que se impuso 2-1 a Chapecoense en el Maracaná de Río de Janeiro también este domingo. El atacante venezolano Jefferson Savarino y John Kennedy anotaron los goles de la formación del argentino Luis Zubeldía.

Neymar vuelve a ser noticia

Uno de los grandes perjudicados de la jornada fue el Santos, que sin Neymar ni Gabigol dejó escapar dos goles de ventaja y terminó empatando en la cancha del Bahía el sábado (2-2).

Ese resultado, unido a las victorias de Corinthians y Gremio sobre Vasco da Gama y Coritiba, respectivamente, devolvió al equipo de Neymar a los puestos de descenso.

El 10 no viajó a Salvador por precaución, pero la sorpresa vino este domingo, cuando se ausentó del entrenamiento sin dar explicaciones en un primer momento, según la prensa brasileña.

Posteriormente, el Santos informó en una nota que el 10 no asistió a la práctica de hoy por una “infección viral” que contrajo “la noche del sábado”.

Pese a ese contratiempo, la entidad dijo que el atacante estará disponible para el partido del martes contra San Lorenzo en Argentina por la Copa Sudamericana.

Al Santos le acompañan Mirassol, Remo y Chapecoense en los puestos de descenso a la segunda división. EFE