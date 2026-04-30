30 abr. 2026
Paraguayos en el Exterior

Cae el Racing de Julio Enciso

Por las semifinales de la Liga Conferencia, Racing cayó 1-0 en su visita al Rayo Vallecano español.

Abril 30, 2026 07:25 p. m. • 
Por Redacción D10
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Bloqueado. Enciso no pesó en ofensiva y su equipo cayó en Madrid.

FOTO: GENTILEZA

El Rayo Vallecano dio un paso importante hacia su primera final europea al vencer 1-0 al Racing de Estrasburgo en el Estadio de Vallecas, en el duelo de ida de las semifinales de la UEFA Conference League. El único tanto del encuentro llegó al minuto 54 gracias a Alemão, quien capitalizó una asistencia de Isi Palazón para romper un empate que parecía difícil de destrabar. El conjunto madrileño supo resistir el empuje final de los franceses, manteniendo el arco en cero ante una afición que convirtió Vallecas en una auténtica caldera.

Julio Enciso, la joya paraguaya del Estrasburgo, fue el epicentro del juego ofensivo de su equipo, aunque se encontró con una marca escalonada que limitó su brillo habitual. Actuando como el principal generador de fútbol desde la mediapunta, Enciso disputó los 90 minutos y fue el jugador más buscado por sus compañeros para romper las líneas del Rayo. A pesar de su movilidad y de intentar varios regates en zona de peligro, la férrea defensa liderada por Lejeune y las constantes ayudas de Óscar Valentín le impidieron quedar de cara al arco para su característico remate de media distancia.

En términos estadísticos, la “Joya” tuvo un partido de mucho sacrificio, registrando una gran cantidad de balones conducidos pero con pocos espacios para filtrar pases decisivos.

Con este resultado, el Estrasburgo de Enciso queda obligado a remontar en el Stade de la Meinau la próxima semana, donde el paraguayo deberá ser determinante si quiere llevar a los alsacianos a la gran final.

Julio Enciso Estrasburgo Liga Conferencia
Redacción D10
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