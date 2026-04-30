30 abr. 2026
Paraguayos en el Exterior

El chichón en el rostro rival que provocó Julio Enciso

Durante el juego del Rayo Vallecano ante Racing de Estrasburgo, el paraguayo Julio Encisco que juega en el último equipo, le dio un manotazo accidental a un rival cuyo rostro quedó con evidencias del golpe.

Abril 30, 2026 04:54 p. m. • 
Por Redacción D10
Julio Enciso

Julio Enciso cae con el brazo extendido.

Foto: Captura

Este jueves, el Rayo Vallecano está recibiendo al Racing de Estrasburgo de Julio Enciso, por la semifinal de ida de la Conference League. Durante una acción del compromiso, el paraguayo dañó accidentalmente a un rival.

A los pocos minutos de haberse iniciado, Julio Enciso le dio un manotazo sin intención a Óscar Valentín Martín, capitán del elenco español. El golpe del delantero guaraní le provocó un chichón a la altura del pómulo izquierdo del centrocampista español.

Pese a las protestas del equipo dueño de casa por cómo quedó el rostro de su referente, el paraguayo del Racing de Estrasburgo no fue amonestado.

Julio Enciso Estrasburgo Rayo Vallecano Conference League
Redacción D10
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