El chichón en el rostro rival que provocó Julio Enciso

Este jueves, el Rayo Vallecano está recibiendo al Racing de Estrasburgo de Julio Enciso, por la semifinal de ida de la Conference League. Durante una acción del compromiso, el paraguayo dañó accidentalmente a un rival.

¡ATENCIÓN a cómo le quedó la cara a Óscar Valentín tras un choque con Julio Enciso en Rayo Vallecano-Estrasburgo!



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A los pocos minutos de haberse iniciado, Julio Enciso le dio un manotazo sin intención a Óscar Valentín Martín, capitán del elenco español. El golpe del delantero guaraní le provocó un chichón a la altura del pómulo izquierdo del centrocampista español.

Pese a las protestas del equipo dueño de casa por cómo quedó el rostro de su referente, el paraguayo del Racing de Estrasburgo no fue amonestado.