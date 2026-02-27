Ocho cambios y Rubén Lezcano como titular

Olimpia se prepara para lo que será su partido de este sábado ante Sportivo Ameliano en el estadio Antonio Aranda por la octava fecha del Torneo Apertura 2026.

El entrenador argentino del Decano Pablo Vitamina Sánchez prepara ocho cambios en el onceno con respecto al equipo que viene de vencer por 1-0 a Libertad en Sajonia la fecha pasada.

La gran novedad, sin dudas, es la presencia del volante ofensivo Rubén Lezcano como titular, proveniente del Fluminense de Brasil, que hace un par de días llegó al país, tuvo una práctica y ya está listo para salir desde el arranque.

Otras ausencias importantes que tendrá el Rey de Copas son las del capitán Richard Ortiz, Juan Fernando Alfaro y Mateo Gamarra.

Todo esto atendiendo el vital partido del miércoles en Sajonia por Copa Sudamericana desde las 21:30 ante Sportivo Trinidense.

Pasando en limpio, el probable once decano para medir a Ameliano este sábado es con: Gastón Olveira; César Olmedo, Gustavo Vargas, Juan Vera y Aníbal Chalá; Alex Franco, Rodrigo Pérez y Alejandro Silva; Rubén Lezcano, Seba Ferreira y Eduardo Delmás.