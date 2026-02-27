27 feb. 2026
Olimpia

Ocho cambios y Rubén Lezcano como titular

Vitamina Sánchez mete mano en el equipo de Olimpia y prepara ocho modificaciones para el partido de este sábado ante en Ciudad del Este.

Febrero 27, 2026 02:24 p. m.
Rubén Lezcano, jugador de Olimpia.

Olimpia se prepara para lo que será su partido de este sábado ante Sportivo Ameliano en el estadio Antonio Aranda por la octava fecha del Torneo Apertura 2026.

El entrenador argentino del Decano Pablo Vitamina Sánchez prepara ocho cambios en el onceno con respecto al equipo que viene de vencer por 1-0 a Libertad en Sajonia la fecha pasada.

La gran novedad, sin dudas, es la presencia del volante ofensivo Rubén Lezcano como titular, proveniente del Fluminense de Brasil, que hace un par de días llegó al país, tuvo una práctica y ya está listo para salir desde el arranque.

Otras ausencias importantes que tendrá el Rey de Copas son las del capitán Richard Ortiz, Juan Fernando Alfaro y Mateo Gamarra.

Todo esto atendiendo el vital partido del miércoles en Sajonia por Copa Sudamericana desde las 21:30 ante Sportivo Trinidense.

Pasando en limpio, el probable once decano para medir a Ameliano este sábado es con: Gastón Olveira; César Olmedo, Gustavo Vargas, Juan Vera y Aníbal Chalá; Alex Franco, Rodrigo Pérez y Alejandro Silva; Rubén Lezcano, Seba Ferreira y Eduardo Delmás.

Más contenido de esta sección
ysilogritas.jpg
Olimpia
“Richard Ortiz es un ejemplo para todos los canteranos”
Julio Jiménez, vicepresidente de Olimpia, destacó la jerarquía del capitán de Olimpia.
Febrero 23, 2026 12:41 p. m.
lcicc - copia.jpg
Olimpia
Video: Así reaccionó La Cobra al gol de Richard Ortiz en el clásico
El reconocido streamer argentino La Cobra reaccionó al golazo de Richard Ortiz en el clásico ante Cerro Porteño.
Febrero 23, 2026 11:44 a. m.
Torneo Clausura paraguayo entre Olimpia y Cerro
Olimpia
Richard Ortiz: Amo y señor de los clásicos
Richard Ortiz, capitán y líder inclaudicable de Olimpia, es un hombre que sabe de clásicos. Lleva 7 goles y 20 triunfos ante el Ciclón. Se metió en la historia grande de estos partidos.
Febrero 23, 2026 07:23 a. m.
Redacción D10
ffelipe.jpg
Olimpia
El mensaje del multicampeón brasileño a Richard Ortiz
Un ex jugador de la Selección de Brasil le dejó un mensaje a Richard Ortiz tras la victoria de Olimpia sobre Cerro Porteño en el clásico.
Febrero 22, 2026 04:53 p. m.
Cerro Porteño Olimpia
Olimpia
Olimpia: “Gracias por venir a ver al dueño de casa”
Tras el nuevo superclásico ganado en el ueno La Nueva Olla, Olimpia se aprovechó de esto para dejar el siguiente mensaje en redes sociales: “Gracias por venir a ver al dueño de casa”.
Febrero 22, 2026 09:43 a. m.
Redacción D10
Gastón Olveira
Olimpia
¿Olveira se acostumbró a ganar en la Olla?: “Poquito sí”
Al portero de Olimpia, Gastón Olveira, se le consultó si está acostumbrado a ganar en el ueno La Nueva Olla y respondió: “Poquito sí”.
Febrero 22, 2026 09:06 a. m.
Redacción D10
