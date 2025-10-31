31 oct. 2025
“Vieron que 90 minutos en el Allianz Parque es mucho tiempo”

El entrenador de Palmeiras, Abel Ferreira, expresó que quedó comprobado que 90 minutos en el Allianz Parque “es mucho tiempo”, en conferencia de prensa tras la remontada por 4-0 ante Liga de Quito que puso a su equipo en la final de la Copa Libertadores.

Octubre 31, 2025 07:33 a. m. • 
Por Redacción D10
ferreiraab.jpeg

El portugués instaló al equipo brasileño en otra final.

Foto: @Palmeiras

El portugués, de 46 años, confesó que, después de la derrota por 3-0 contra Liga de Quito en Ecuador, se puso en campaña para “generar” una estrategia que hiciera que sus jugadores creyeran en la posibilidad de remontar el resultado global.

"¿Cómo es que voy a generar algo aquí para movilizar a estas tropas? Pero tiene que ser algo que sea empírico, verdadero. Este equipo ya hecho cuatro goles en quince minutos. No estaba hablando de algo que no haya sucedido antes”, expresó el entrenador en conferencia de prensa tras el partido de este jueves.

“Y dije que 90 minutos en el Allianz Parque es mucho tiempo. ¿Ustedes vieron? Es mucho tiempo”, expresó Ferreira.

Entre llantos, en el día en el que conmemora su quinto aniversario al mando del Palmeiras, el entrenador afirmó que “aún no consigue disfrutar de las victorias” y manifestó que siente que siempre tiene que “estar demostrando” que “merece el lugar donde está”.

Aprovechó la conferencia para lanzar un mensaje a la hinchada, que en el último tiempo le propinó fuertes críticas e incluso llegó a insultarlo mediante cánticos en los partidos.

“No puedo decir que no estuve muy triste por lo que decía una parte de la hinchada. Quedé muy triste. No me lo esperaba”, dijo Ferreira con la voz entrecortada.

Sobre la final de la Copa Libertadores, que disputará contra Flamengo, Ferreira dijo que el club dirigido por Filipe Luís “es un gran rival, con grandes jugadores” y que espera que el encuentro del 29 de noviembre sea “una gran final”.

Asimismo, destacó el juego de Allan, el mediocampista de 21 años criado en las inferiores del club, que fue clave en la falta que terminó derivando en el penal de Raphael Veiga y que sentenció el 4-0.

La presidenta del club, Leila Pereira, irrumpió la conferencia de prensa para felicitarlo y sostuvo que esta noche fue “mágica”.

“Ese hombre (señalando a Abel Ferreira) sabe lo que hace. Me dijo ‘Leila, hoy será una noche mágica, histórica’. Es el mayor técnico de la historia del Palmeiras”, expresó la dirigente deportiva.

“Te seremos eternamente gratos”, expresó, mirando al técnico luso.

El Verdão remontó este jueves el 3-0 que le propinó Liga de Quito en la ida de las semifinales y se impuso por 4-0 en el Allianz Parque de São Paulo, con goles de Ramón Sosa, Bruno Fuchs y dos veces Raphael Veiga, la segunda de penal.

Ahora, la definición de la Copa Libertadores quedará en manos de un equipo brasileño por séptima vez consecutiva.

Flamengo y Palmeiras se verán las caras en el estadio Monumental de Lima el próximo 29 de noviembre, en la segunda vez que ambos se encuentran en una final de este torneo continental. EFE

Redacción D10
