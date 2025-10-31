31 oct. 2025
Copa Libertadores

Ramón Sosa inició la remontada del Palmeiras

Palmeiras, con un gol de Ramón Sosa, le arrebataó el sueño a Liga de Quito y avanzó a la final de la Libertadores.

Octubre 31, 2025 06:44 a. m. • 
Por Redacción D10
G4jObrXXIAAiX8q.jpeg

Ramón Sosa hizo el primero de la noche.

Foto: @Libertadores

Palmeiras logró remontar la atroz derrota del partido de ida contra Liga de Quito y selló con un 4-0 este jueves en el Allianz Parque su clasificación a la final de la Copa Libertadores, la séptima que disputará en su historia.

El entrenador Abel Ferreira prometió una “noche mágica” y cumplió. A pesar de la tupida línea defensiva de los ecuatorianos, Palmeiras logró hallar espacios y convirtió los cuatro goles que necesitaba para pasar a la próxima instancia.

De esta manera, el Verdão va por su cuarto título continental tras las conquistas logradas en 1999, 2020 y 2021.

El primer gol de la noche llegó a los 19 minutos desde los pies de Ramón Sosa, que sorprendió con un cabezazo al portero Alexander Domínguez.

A los 45+5, Fuchs concretó con eficiencia una jugada ensayada de pelota parada y consiguió cumplir la mitad de la misión antes de que acabe el primer tiempo.

El equipo dirigido por Tiago Nunes amenazó poco, priorizó defender su victoria de la semana pasada en el estadio Rodrigo Paz Delgado pero sin demasiadas armas, y perdió la marca y el norte en reiteradas oportunidades.

A los 67 minutos, un recién entrado Raphael Veiga recibió una asistencia de Vitor Roque y empujó la pelota al centro del arco, esquivando al portero ecuatoriano y coronando el tercer tanto que empató el resultado global.

Fue Veiga quien minutos después pateó el penal de la victoria, tras una falta de Gruezo, que derribó a Allan dentro del área.

Vitor Roque había quedado a cargo de patear el penal, pero decidió cederle la pelota a Veiga, quien remató al centro de la portería y le dio a Palmeiras la posibilidad de jugar la final de la Copa sin pasar por la tanda de penales

Tras seis minutos de adicionales, el árbitro pitó el final del partido y Abel Ferreira, en el día que cumple su quinto aniversario al mando del club, se tiró al césped de un Allianz Parque lleno de hinchas y lloró, mientras los jugadores se acercaban a celebrar.

Ahora, la Copa Libertadores será definida entre brasileños: Flamengo lo espera en el estadio Monumental de Lima, el próximo 29 de noviembre, en la segunda vez que ambos se encuentran en una final del torneo continental.

Palmeiras Liga de Quito Copa Libertadores
Redacción D10
Más contenido de esta sección
TOPSHOT-FBL-LIBERTADORES-LIGA-PALMEIRAS
Copa Libertadores
Liga de Quito golea a Palmeiras y mete un pie en la final
Liga Deportiva Universitaria de Quito metió un pie en la final de la Copa Libertadores al golear por 3-0 al todopoderoso Palmeiras en el partido de ida de las semifinales del torneo, en el que el conjunto brasileño perdió la condición de invicto que mantenía en este campeonato.
Octubre 24, 2025 07:03 a. m.
 · 
Redacción D10
G35pdXtXEAALUaZ.jpg
Copa Libertadores
Liga de Quito vs. Palmeiras, primera pulseada
Liga de Quito recibe esta noche a Palmeiras de los paraguayos Gustavo Gómez y Ramón Sosa por la semifinal de ida de la Conmebol Libertadores 2025.
Octubre 23, 2025 10:09 a. m.
 · 
Redacción D10
G36g6dyXUAAECnQ.jpeg
Copa Libertadores
Flamengo se adelanta a Racing en busca de la final
Flamengo se impuso este miércoles por 1-0 aRacing Club con un gol en los minutos finales del creativo colombiano Jorge Carrascal en el partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores jugado en el estadio Maracaná y en el que ambos equipos tuvieron celebraciones anuladas por el VAR.
Octubre 23, 2025 06:50 a. m.
 · 
Redacción D10
maravilla martínez racing_63752368.jpeg
Copa Libertadores
Partidazo en Río de Janeiro
Flamengo y Racing abren este miércoles la ronda semifinal de la Copa Libertadores.
Octubre 22, 2025 07:50 a. m.
 · 
Redacción D10
G1usAjQWQAEAb7r.jpeg
Copa Libertadores
Liga de Quito tumba de nuevo al São Paulo y se cita con Palmeiras en semifinales
Liga de Quito volvió a imponerse este jueves al São Paulo, esta vez en Brasil, por 0-1, y avanzó con menos sufrimiento del esperado a las semifinales de la Copa Libertadores, donde se citará con el también brasileño Palmeiras, que viene de barrer a River Plate.
Septiembre 26, 2025 07:30 a. m.
 · 
Redacción D10
G1vWn7tXwAA405P.jpeg
Copa Libertadores
De la mano de Rossi, Flamengo venció por penales a Estudiantes
Flamengo selló su pasaporte a semifinales de la Copa Libertadores tras igualar 2-2 la serie de 180 minutos con Estudiantes y luego imponerse esta noche en los penales (2-4), y disputará la próxima instancia ante Racing Club.
Septiembre 26, 2025 07:15 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más