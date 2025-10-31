31 oct. 2025
Copa Libertadores

Flamengo y Palmeiras protagonizarán la séptima final entre equipos brasileños

Flamengo y Palmeiras disputarán el próximo 29 de noviembre en Lima la séptima final de Copa Libertadores exclusivamente entre equipos brasileños.

Octubre 31, 2025 07:14 a. m. • 
Por Redacción D10
G4ji3ZKW8AA4XDE.jpeg

Palmeiras y Flamengo disputarán por la Gloria Eterna.

Foto:

El Verdao remontó este jueves el 3-0 que le propinó Liga de Quito en la ida de las semifinales y se impuso por 4-0 con el apoyo furibundo de su afición en el Allianz Parque de Sao Paulo. Ramón Sosa, Bruno Fuchs y dos veces Raphael Veiga (la segunda de penal) decretaron los goles de un triunfo que más parece una epopeya.

Esta es la primera vez que en las 66 ediciones de la Copa Libertadores un equipo logra remontar en semifinales una desventaja de tres goles y avanzar a la final.

Flamengo se instaló el miércoles gracias al empate sin anotaciones en su visita al Racing Club argentino y así sacó ventaja del triunfo por la mínima diferencia en la ida. El Mengao tuvo oficio para defenderse con categoría y montó una muralla imposible de tumbar para la Academia de Avellaneda.

La historia de las finales brasileñas en la Libertadores muestra que Sao Paulo y Athlético Paranaense protagonizaron en 2005 la primera vez entre clubes de un mismo país por título, con triunfo para el cuadro paulista por un global de 5-1.

Apenas un año después sería el turno para que el Internacional de Porto Alegre se impusiera por 4-3 en la serie ante el mismo Sao Paulo y, luego de 14 años, Palmeiras sumaría su segunda Libertadores tras derrotar al Santos por 1-0, ya en partido único en el Maracaná.

En 2021, el Verdao se adueñó de su tercer trofeo al imponerse al Flamengo por 2-1 en Guayaquil, pero el Mengao tuvo su revancha en 2022, cuando venció al Athlético Paranaense por 1-0 en la misma ciudad ecuatoriana.

En 2024, Botafogo logró su primera Libertadores tras derrotar por 3-1 al Atlético Mineiro en la final disputada en el Monumental en Buenos Aires.

Así llegó Flamengo a la final

Para llegar a la final de 2025 en Lima, Flamengo pasó como segundo del Grupo C, por debajo de Liga de Quito y por encima del Central Córdoba argentino y el Deportivo Táchira venezolano.

En octavos de final, el equipo dirigido por Filipe Luís eliminó a Internacional de Porto Alegre y en cuartos apeó al Estudiantes de La Plata argentino.

Y en las ‘semis’, como ya se dijo, apartó del camino a Racing Club.

El camino del Verdao

Palmeiras terminó primero del Grupo G con 18 puntos, por encima del Cerro Porteño paraguayo, el Bolívar boliviano y el Sporting Cristal peruano.

En octavos de final, el equipo dirigido por el portugués Abel Ferreira eliminó al Universitario de Deportes peruano, mientras que en cuartos se deshizo del argentino River Plate.

En semifinales perdió su invicto en el torneo con el 3-0 que le endosó Liga de Quito, pero se recuperó como un gigante y selló su tiquete a la final de Lima con un incontestable 4-0.

Copa Libertadores Palmeiras Flamengo
Redacción D10
Más contenido de esta sección
TOPSHOT-FBL-LIBERTADORES-LIGA-PALMEIRAS
Copa Libertadores
Liga de Quito golea a Palmeiras y mete un pie en la final
Liga Deportiva Universitaria de Quito metió un pie en la final de la Copa Libertadores al golear por 3-0 al todopoderoso Palmeiras en el partido de ida de las semifinales del torneo, en el que el conjunto brasileño perdió la condición de invicto que mantenía en este campeonato.
Octubre 24, 2025 07:03 a. m.
 · 
Redacción D10
G35pdXtXEAALUaZ.jpg
Copa Libertadores
Liga de Quito vs. Palmeiras, primera pulseada
Liga de Quito recibe esta noche a Palmeiras de los paraguayos Gustavo Gómez y Ramón Sosa por la semifinal de ida de la Conmebol Libertadores 2025.
Octubre 23, 2025 10:09 a. m.
 · 
Redacción D10
G36g6dyXUAAECnQ.jpeg
Copa Libertadores
Flamengo se adelanta a Racing en busca de la final
Flamengo se impuso este miércoles por 1-0 aRacing Club con un gol en los minutos finales del creativo colombiano Jorge Carrascal en el partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores jugado en el estadio Maracaná y en el que ambos equipos tuvieron celebraciones anuladas por el VAR.
Octubre 23, 2025 06:50 a. m.
 · 
Redacción D10
maravilla martínez racing_63752368.jpeg
Copa Libertadores
Partidazo en Río de Janeiro
Flamengo y Racing abren este miércoles la ronda semifinal de la Copa Libertadores.
Octubre 22, 2025 07:50 a. m.
 · 
Redacción D10
G1usAjQWQAEAb7r.jpeg
Copa Libertadores
Liga de Quito tumba de nuevo al São Paulo y se cita con Palmeiras en semifinales
Liga de Quito volvió a imponerse este jueves al São Paulo, esta vez en Brasil, por 0-1, y avanzó con menos sufrimiento del esperado a las semifinales de la Copa Libertadores, donde se citará con el también brasileño Palmeiras, que viene de barrer a River Plate.
Septiembre 26, 2025 07:30 a. m.
 · 
Redacción D10
G1vWn7tXwAA405P.jpeg
Copa Libertadores
De la mano de Rossi, Flamengo venció por penales a Estudiantes
Flamengo selló su pasaporte a semifinales de la Copa Libertadores tras igualar 2-2 la serie de 180 minutos con Estudiantes y luego imponerse esta noche en los penales (2-4), y disputará la próxima instancia ante Racing Club.
Septiembre 26, 2025 07:15 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más