23 oct. 2025
Copa Libertadores

Liga de Quito vs. Palmeiras, primera pulseada

Liga de Quito recibe esta noche a Palmeiras de los paraguayos Gustavo Gómez y Ramón Sosa por la semifinal de ida de la Conmebol Libertadores 2025.

Octubre 23, 2025 10:09 a. m. • 
Por Redacción D10
G35pdXtXEAALUaZ.jpg

Liga de Quito y Palmeiras, duelo de campeones por un lugar en la final de la Libertadores.

El Palmeiras, de Brasil, expondrá este jueves su invicto al borde de su cuarta Copa Libertadores, en el partido de ida por semifinales ante un ambicioso Liga de Quito, dispuesto a todo por continuar en el torneo.

Los jugadores y el cuerpo técnico del Rey de Copas, comandado por el técnico brasileño Tiago Nunes, están conscientes de la difícil misión: tratar de romper la racha de nueve triunfos y un empate del Verdäo en el actual torneo.

Más allá de todas las virtudes futbolísticas del rival, Liga se aferrará al propósito de “presionar y ahogar” a Palmeiras en la altitud de los 2.850 metros sobre el nivel del mar, en que se encuentra Quito.

El defensa Leonel Quiñónez dejó entrever recientemente, que el plan será presionar y ahogar a su rival que, seguramente, propondrá un juego directo aprovechando la efectividad y velocidad de Roque y del Flaco López.

Liga echará de menos para el crucial duelo al portero Gonzalo Valle, destacada figura en la clasificación del equipo hasta esta instancia del torneo, debido a una lesión de ligamentos en la rodilla derecha.

Su reemplazante será Alexander Domínguez, otra de las figuras del equipo en la obtención de títulos locales e internacionales. Tampoco estará el atacante argentino Lisandro Alzugaray, también por lesión.

Mientras el Palmeiras hace gala de una nutrida y destacada plantilla, Liga tiene una reducida base comandada por el defensa central haitiano Ricardo Adé y los defensas extremos José Quintero y Leonel Quiñónez.

En la mitad de la cancha sostienen una regularidad Carlos Gruezo, Bryan Ramírez, el chileno Fernando Cornejo y el boliviano Gabriel Villamil; en ataque Michael Estrada y el colombiano Jeison Medina.

En los torneos locales, Liga accedió a cuartos de final de la Copa Ecuador y es tercero de la Liga Pro, lejos, hasta el momento, para retener los títulos de 2023 y 2024, pues tiene 55 puntos, contra los 70 del Independiente del Valle.

Por su parte, el campeón de la Libertadores de 1999, 2020 y 2021, los dos últimos, al mando del técnico portugués Abel Ferreira, echará de menos al portero Weverton por una fractura en su mano derecha.

Weverton fue titular en 9 de los 10 partidos disputados en la actual Libertadores; solo en uno apareció Marcelo y en el reciente partido en Brasil, atajó Carlos Miguel, contratado en agosto pasado desde el inglés Nottingham Forest.

Palmeiras comanda, con 61 puntos, el Brasileiräo junto a Flamengo, que le ganó el domingo pasado por 3-2.

Tampoco estarán ante Liga, el volante Lucas Evangelista y el atacante Paulinho, ambos por lesiones, pero en el caso de Evangelista, será reemplazado por Mauricio, una de las figuras con siete asistencias en el campeonato brasileño.

Será una oportunidad para que el portugués Abel Ferreira, considerado en Brasil como el mejor técnico del siglo XXI, ratifique el poderío de su equipo en la altitud de Quito, tal como lo hizo en Bolivia, ganando al Bolívar por 3-2 en la fase de Grupos.

Alineaciones probables:

Liga Deportiva Universitaria de Quito: Alexander Domínguez; Gean Franco Allala, Ricardo Adé, Richard Mina; José Quintero, Carlos Gruezo, Fernando Cornejo, Gabriel Villamil, Leonel Quiñónez; Bryan Ramírez y Michael Estrada.

Entrenador: Tiago Nunes.

Palmeiras: Carlos Miguel (Marcelo); Khellven, Gustavo Gómez, Murilo, Joaquín Piquerez; Aníbal Moreno, Andreas Pereira, Mauricio, Anderson; Flaco López y Vitor Roque.

Entrenador: Abel Pereira.

Árbitro: Facundo Tello, de Argentina.

Estadio: Rodrigo Paz Delgado, de propiedad de Liga Deportiva Universitaria de Quito, de la capital ecuatoriana.

Hora: 21:30 (hora paraguaya).

Palmeiras Liga de Quito Libertadores
Redacción D10
