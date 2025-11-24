Así se jugará la última fecha del Clausura 2025

Todo listo, todo preparado para lo que será la última fecha del torneo Clausura 2025. Este lunes, en reunión virtual, el Consejo Divisional Profesional de la APF decidió confirmar el programa de partidos en donde la atención se centrará en la definición del campeonato.

Los encuentros de Atlético Tembetary vs. Cerro Porteño y Guaraní vs. Sportivo Luqueño se disputarán en forma simultánea este domingo 30 de noviembre a las 18.00.

El Ciclón lidera el torneo con una ventaja de 1 punto sobre su escolta Guaraní y dará la vuelta, sin depender del otro resultado, imponiéndose frente al descendido Tembe. También podría dar la vuelta empatando o hasta perdiendo en caso que el Aborigen no gane frente al Auriazul.

Guaraní, por su parte, mantiene la fe aunque no depende de sí mismo para campeonar. Debe ganar su duelo y esperar un empate o derrota de Cerro para coronarse campeón del fútbol paraguayo.

LA PROGRAMACIÓN.