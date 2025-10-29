29 oct. 2025
Copa Libertadores

Racing recibe a Flamengo y busca revertir la serie para llegar a la final

El argentino Racing Club recibirá este miércoles al brasileño Flamengo e intentará revertir el 1-0 en Río de Janeiro en busca de la final de la Copa Libertadores, en un duelo para el que no contará con su capitán, Santiago Sosa, lesionado en el partido de ida.

Redacción D10
Partidazo en Avellaneda por un lugar en la final.

Foto: @Libertadores

La ‘Academia’, último campeón de la Copa Sudamericana, no llega al choque de este miércoles en su mejor momento futbolístico e intentará apelar a la localía para dar vuelta la serie.

El encuentro de ida se presentó favorable a Flamengo, que sin embargo no logró aprovechar las numerosas ocasiones de gol que generó y solo consiguió abrir el marcador a dos minutos del final, llevándose un triunfo con sabor a poco.

El tanto lo anotó el colombiano Jorge Carrascal, que enloqueció a la defensa blanquiceleste desde los primeros minutos y fue, junto al uruguayo Giorgian de Arrascaeta, la llave del ataque del ‘Mengao’.

Los dirigidos por Gustavo Cosas no solo se fueron con una derrota y preocupación por el desarrollo del juego, sino también con la mala noticia de la lesión de su capitán y pilar defensivo, Santiago Sosa, quien sufrió una fractura en el seno maxilar superior derecho y enfrenta una larga recuperación.

De cara al choque de vuelta, el reemplazante de Sosa será probablemente Juan Ignacio Nardoni, lo que implicaría un cambio de esquema, con una línea de cuatro defensores en lugar de los cinco alineados en Brasil.

En ataque, el conjunto argentino estará comandado por su goleador, Adrián ‘Maravilla’ Martínez, mientras que no está claro sis sus acompañantes serán los mismos que en la ida -Santiago Solari y Tomás Conechny- o si Costas probará con Adrián Balboa o el colombiano Duván Vergara.

La buena noticia para Racing es que llegará al partido con más días de descanso que su rival, dado que el pasado fin de semana no hubo fecha del Torneo Clausura argentino a causa de las elecciones legislativas en el país suramericano.

El conjunto brasileño, por su parte, viaja a Buenos Aires golpeado por la caída del pasado sábado por 1-0 ante Fortaleza, que causó que perdiera la cima del ‘Brasileirão’ a manos del Palmeiras.

De cara al duelo ante Racing, los dirigidos por Filipe Luis también llegan con una baja importante, tras la fractura del antebrazo sufrida por el delantero Pedro en el choque de ida, que lo marginará de las canchas por casi un mes.

La buena noticia, sin embargo, es el regreso de Léo Ortiz, que se perdió el duelo de ida por una lesión en el tobillo pero que se prevé esté de vuelta y comparta la zaga con Léo Pereira.

El ganador de la serie entre argentinos y brasileños disputará la final de la Libertadores el 29 de noviembre en la ciudad peruana de Lima ante el vencedor del duelo entre Liga Deportiva Universitaria de Quito y Palmerias, que en la ida fue triunfo por 3-0 para los ecuatorianos.

Carga Más