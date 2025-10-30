30 oct. 2025
Copa Libertadores

Una misión difícil para el poderoso Palmeiras

Palmeiras le reza a la dupla Flaco López y Vitor Roque por una remontada épica para aguar el festejo de Liga de Quito, que saldrá a la cancha hoy, desde las 21:30, a defender la amplia victoria obtenida en su casa, en el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores.

Octubre 30, 2025 08:02 a. m. • 
Por Redacción D10
gustavo gómez_63896813.jpg

Líder. El paraguayo Gustavo Gómez, capitán del Palmeiras.

El resultado de 3-0 a favor de los dirigidos por el brasileño Tiago Nunes derrumbaron el invicto de Palmeiras en esta edición del torneo y se transformó en la peor derrota de la era Abel Ferreira en la Copa Libertadores.

Su elenco pesado, que cuenta con importantes nombres, no pudo contra los dos goles del boliviano Gabriel Villamil y del argentino Lisandro Alzugaray, que sentenciaron el resultado del partido aún en la primera parte.

Gustavo Gómez está anunciado como titular en el equipo brasileño, mientras que Ramón Sosa estará en el banco de suplentes.

Copa Libertadores Palmeiras Liga de Quito
Redacción D10
