Una misión difícil para el poderoso Palmeiras

El resultado de 3-0 a favor de los dirigidos por el brasileño Tiago Nunes derrumbaron el invicto de Palmeiras en esta edición del torneo y se transformó en la peor derrota de la era Abel Ferreira en la Copa Libertadores.

Su elenco pesado, que cuenta con importantes nombres, no pudo contra los dos goles del boliviano Gabriel Villamil y del argentino Lisandro Alzugaray, que sentenciaron el resultado del partido aún en la primera parte.

Gustavo Gómez está anunciado como titular en el equipo brasileño, mientras que Ramón Sosa estará en el banco de suplentes.