¡El onceno mundialista de Paraguay!

Paraguay vuelve a una Copa del Mundo después de tres ediciones ausentes y el seleccionador Gustavo Alfaro ya confirmó el equipo con el que se debutará este viernes frente a Estados Unidos, uno de los anfitriones.

En la portería estará Orlando Gill; la línea defensiva es con Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete y Junior Alonso; mientras que en la zona media estarán Diego Gómez, Andrés Cubas, Damián Bobadilla y Miguel Almirón; los hombres más adelantados son Julio Enciso y Antonio Sanabria.

La Albirroja integra el Grupo D al igual que Estados Unidos, Turquía y Australia. Arrancar con una victoria será clave para pensar en la siguiente fase.