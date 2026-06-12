¡El onceno mundialista de Paraguay!

Paraguay vuelve a una Copa del Mundo después de tres ediciones ausentes y el seleccionador Gustavo Alfaro ya confirmó el equipo con el que se debutará este viernes frente a Estados Unidos, uno de los anfitriones.
En la portería estará Orlando Gill; la línea defensiva es con Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete y Junior Alonso; mientras que en la zona media estarán Diego Gómez, Andrés Cubas, Damián Bobadilla y Miguel Almirón; los hombres más adelantados son Julio Enciso y Antonio Sanabria.
La Albirroja integra el Grupo D al igual que Estados Unidos, Turquía y Australia. Arrancar con una victoria será clave para pensar en la siguiente fase.
Equipo 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐢𝐫𝐦𝐚𝐝𝐨 ✔️— Selección Paraguaya (@Albirroja) June 12, 2026
📋 Ellos son los elegidos por el DT Gustavo Alfaro para el debut en la máxima cita.
🆚 🇺🇸
🏆 @FIFAWorldCup 2026 - Grupo D
🏟️ Los Angeles Stadium
🕙 22:00 h
📺 @SomosGEN | @trecepy | @somospopupy | @Unicanal
¡Dale la #Albirroja ⚪🔴!… pic.twitter.com/AuLwohvvUv