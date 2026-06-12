12 jun. 2026
Selección Paraguaya

¡El onceno mundialista de Paraguay!

La Selección Paraguaya debuta este viernes frente a Estados Unidos en la Copa del Mundo y el entrenador Gustavo Alfaro ya definió el equipo.

Junio 12, 2026 08:42 p. m. • 
Por Redacción D10
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Julio Enciso, futbolista de la Selección Paraguaya.

Foto: Gentileza - Albirroja

Paraguay vuelve a una Copa del Mundo después de tres ediciones ausentes y el seleccionador Gustavo Alfaro ya confirmó el equipo con el que se debutará este viernes frente a Estados Unidos, uno de los anfitriones.

En la portería estará Orlando Gill; la línea defensiva es con Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete y Junior Alonso; mientras que en la zona media estarán Diego Gómez, Andrés Cubas, Damián Bobadilla y Miguel Almirón; los hombres más adelantados son Julio Enciso y Antonio Sanabria.

La Albirroja integra el Grupo D al igual que Estados Unidos, Turquía y Australia. Arrancar con una victoria será clave para pensar en la siguiente fase.

Mundial FIFA 2026 Selección Paraguaya Paraguay Estados Unidos
Redacción D10
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