11 ene. 2026
Mateo Klimowicz
Cerro Porteño
Cerro Porteño: San Luis comunicó la salida de Mateo Klimowicz
El San Luis mexicano comunicó sobre la salida de Mateo Klimowicz, quien suena como virtual refuerzo de Cerro Porteño.
Enero 11, 2026 09:44 a. m.
Redacción D10