Otra baja sensible en la Albirroja

La Selección Paraguaya de Fútbol se queda sin un tercer jugador clave en la estructura del entrenador Gustavo Alfaro y se trata del zaguero del Gremio Fabián Balbuena. El futbolista sufrió una importante lesión y queda descartado del último combo.

Balbuena fue titular en el duelo frente al Ceará, por la jornada 21 del campeonato brasileño y sustituido en el complemento por un esguince de tobillo. Sin embargo, tras realizarse los estudios se confirmó una fractura de peroné en el tobillo derecho.

Según el comunicado del Gremio, el jugador deberá iniciar su tratamiento en los próximos días. Con esto son tres las bajas albirrojas tras las de Julio Enciso y Mathías Villasanti.

