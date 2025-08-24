24 ago. 2025
Selección Paraguaya

Otra baja sensible en la Albirroja

Paraguay suma su tercera baja para el último combo de Eliminatorias frente a Ecuador y Perú.

Agosto 24, 2025 10:18 a. m. • 
Por Redacción D10
Fabián Balbuena

Fabián Balbuena sufrió una lesión importante.

Foto: Daniel Duarte - Última Hora

La Selección Paraguaya de Fútbol se queda sin un tercer jugador clave en la estructura del entrenador Gustavo Alfaro y se trata del zaguero del Gremio Fabián Balbuena. El futbolista sufrió una importante lesión y queda descartado del último combo.

Balbuena fue titular en el duelo frente al Ceará, por la jornada 21 del campeonato brasileño y sustituido en el complemento por un esguince de tobillo. Sin embargo, tras realizarse los estudios se confirmó una fractura de peroné en el tobillo derecho.

Según el comunicado del Gremio, el jugador deberá iniciar su tratamiento en los próximos días. Con esto son tres las bajas albirrojas tras las de Julio Enciso y Mathías Villasanti.

Redacción D10
