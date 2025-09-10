Omar Alderete, sobre ganarle a Perú: “Vinimos a buscar eso”

Paraguay ya aseguró su clasificación frente a Ecuador en la fecha pasada, después de estar ausente en tres ediciones. Por eso, para el encuentro ante Perú el objetivo fue conseguir un triunfo histórico.

“Vinimos a buscar eso. Desde que terminó el primer partido nos enfocamos en eso”, aseveró en charla con la televisión. “Sabíamos que no se había ganado acá, entrenamos en la semana, mentalizados en conseguir esto y gracias a Dios se pudo conseguir”, añadió.

Pensando en la Copa del Mundo, el defensa indicó que queda “seguir mejorando en cada partido. Hoy estuvimos un poco imprecisos, pero intentamos hacer cosas que no veníamos haciendo y es así como se va mejorando”.

“Los amistosos van a servir también para eso, para llegar bien a la Copa del Mundo”, concluyó. Paraguay derrotó a Perú en Lima con el solitario tanto de Matías Galarza, en el complemento.