Portugal despeja dudas y sella su pase al Mundial

Portugal firmó este domingo su billete al Mundial 2026 con un festín de goles en casa, 9-1 ante Armenia, en un partido pasado por agua y sin Cristiano Ronaldo, castigado tras la tarjeta roja que vio ante Irlanda, en el que se reencontró con su mejor versión y borró el mal recuerdo de la derrota en Dublín.

Armenia Portugal

Bruno Fernandes celebra uno de los goles de Portugal.

Foto: AFP

El equipo local dominó la pelota durante todo el partido, a pesar de la insistencia de la defensa armenia, que presionó al rival y trató de contenerlo sin lograr su cometido.

El primer tanto, en el minuto 7, fue del defensa del Villareal Renato Veiga, quien remachó un despeje del guardameta armenio después de un disparo de Bruno Fernandes. El gol, que fue revisado por un posible fuera de juego finalmente descartado, supuso el estreno como artillero de Veiga con la selección portuguesa.

El cuadro local no tuvo mucha tregua, pues en la primera aproximación de Armenia, Spertsyan selló el gol del empate (m.18) tras un fallo de la defensa, que no llegó a tiempo de frenar la jugada dejando a Costa sin muchas opciones.

La paridad en el marcador se rompió rápido. El conjunto local, luciendo su segunda equipación negra, golpeó con autoridad y firmó dos tantos casi consecutivos.

Un error de los armenios, que lanzaron la pelota hacia atrás para su guardameta, fue acierto para Portugal después de que el delantero del Paris Saint Germain Gonçalo Ramos interceptó la pelota y adelantó a su equipo en el marcador (2-1) en el minuto 28.

Cuando se estaba reacomodando el equipo armenio, otra jugada muy rápida tras un robo a la defensa armenia acabó con el primer tanto de la jornada firmado por Neves (m.30), al que seguirían otros dos.

Ya con un par de goles de ventaja el conjunto luso pareció respirar y empezó a demostrar en el campo su mejor fútbol.

El centrocampista del PSG volvió a anotar, en el 41, el segundo del que acabaría siendo el segundo ‘hat trick’ de la jornada para los lusos.

A pocos segundos de culminar la primera parte, el árbitro pitó penal sobre Dias, lo que le valió al cuadro portugués el quinto, que no dejó escapar Bruno Fernandes (48+), quien también firmó este domingo un triplete.

El jugador del Manchester United anotó, ya en la segunda parte, tras una asistencia de Gonçalo Ramos en el minuto 51 y volvió a transformar un penal en el 72 después de que el árbitro sacara amarilla a Muradyan por derribar a Forbs dentro del área.

Para cerrar el marcador, Conceição despidió el encuentro en el tiempo añadido con el noveno gol del festín que se dio en el césped Portugal.

A pesar de la intensa lluvia, los aficionados portugueses mostraron su calor a los jugadores y dedicaron un momento, en el minuto 21, a recordar y homenajear al fallecido futbolista luso Diogo Jota.

- Ficha técnica:

9 - Portugal: Diogo Costa; Cancelo (Matheus Nunes, m.73), Veiga, Dias (Rúben Neves, m.73), Semedo; João Neves, Vitinha (João Félix, m.68), Fernandes; Leão (Forbs, m.55), Gonçalo Ramos y Bernardo Silva (Conceição, m.55).

1 - Armenia: Avagyan; Mkrtchyan, S. Muradyan, Piloyan (Arutiunian, m.55); Hovhannisyan, K. Muradyan (Bandikyan, m.82), Tiknizyan, Spertsyan (Harutyunyan, m.56), Aghasaryan (Sevikyan, m.45); Ranos (Eloyan, m.65) y Serobyan (Shaghoyan, m.45).

Goles: 1-0. m.7: Renato Veiga; 1-1. m.18: Eduard Spertsyan; 2-1. m.28: Gonçalo Ramos; 3-1. m.30: João Neves; 4-1. m.41: João Neves; 5-1. m.48+: Bruno Fernandes, de penal; 6-1. m.51: Bruno Fernandes; 7-1. m.72: Bruno Fernandes, de penal; 8-1. m.81: João Neves; 9-1. m.92: Conceição.

Árbitro: Irfan Peljto (Bosnia y Herzegovina). Amonestó a Sergey Muradyan (m.70).

Incidencias: Partido correspondiente a la sexta jornada de la fase de clasificación europea para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá de 2026 disputado en el Estadio do Dragão de Porto.

