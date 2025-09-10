Histórica victoria de la Albirroja en Lima

La Selección Paraguaya hizo historia en Lima al imponerse por primera vez en la historia a Perú por Eliminatorias Sudamericanas en condición de visitante.

El solitario gol de Matías Galarza desató la locura albirroja en Lima dando un cierre de película a estas Eliminatorias Sudamericanas que volvieron a clasificar al elenco guaraní a la Copa del Mundo.

Paraguay tuvo un gran desempeño en unos primeros 45 minutos muy parejos en el estadio Nacional de Lima. Un disparo de media distancia de Ramón Sosa fue lo más peligroso en el primer tramo para la Selección Paraguaya.

En el segundo tiempo, Perú también tuvo lo suyo con un cabezazo y otro disparo de media distancia, en ambas respondió muy bien el debutante Orlando Gilla, de gran tarea.

Cuando todo iba camino al empate, Matías Galarza controló dentro del área una pelota con el pecho y antes de caer le pegó de zurda para romper el cero en el tanteador.

El gol del jugador de River Plate es histórico porque significó la primera victoria de Paraguay ante Perú en condición de visitante por Eliminatorias Sudamericanas.

Paraguay venció 1-0 a Perú en Lima por la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas donde finalizó sexta con 28 unidades. Perú cerró la clasificación en el penúltimo lugar con 12 unidades.