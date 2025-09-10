09 sept. 2025
Eliminatorias

El golazo de Matías Galarza a Perú

Matías Galarza le está dando el triunfo a Paraguay frente a Perú, en Lima, por la 18ª fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

Septiembre 09, 2025 10:17 p. m. • 
Por Redacción D10
Perú Paraguay

Matías Galarza marcó el tanto de la Albirroja.

Foto: EFE

La Selección Paraguaya de Fútbol abrió el marcador en Lima con un golazo convertido por el volante Matías Galarza. El albirrojo le está dando el triunfo al cuadro guaraní que está consiguiendo una victoria histórica frente a Perú, en condición de visitante.

A los 78’, el mediocampista recibió un balón enviado por Juan Cáceres, paró de pecho y se acomodó para rematar con pierna zurda y sacudir las redes de Pedro Gallese.

Paraguay, antes de este encuentro, ya había conseguido su clasificación a la Copa del Mundo 2026 con el empate con Ecuador.

