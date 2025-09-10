El golazo de Matías Galarza a Perú

La Selección Paraguaya de Fútbol abrió el marcador en Lima con un golazo convertido por el volante Matías Galarza. El albirrojo le está dando el triunfo al cuadro guaraní que está consiguiendo una victoria histórica frente a Perú, en condición de visitante.

A los 78’, el mediocampista recibió un balón enviado por Juan Cáceres, paró de pecho y se acomodó para rematar con pierna zurda y sacudir las redes de Pedro Gallese.

Paraguay, antes de este encuentro, ya había conseguido su clasificación a la Copa del Mundo 2026 con el empate con Ecuador.