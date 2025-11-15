15 nov. 2025
Eliminatorias

Depay no falla y Países Bajos acaricia el Mundial

El oportunismo de Memphis Depay sostuvo a los Países Bajos, que con un tanto del atacante del Corinthias empató 1-1 en su visita a Polonia y sumó un punto con el que está virtualmente clasificada para el próximo Mundial.

Noviembre 15, 2025 04:03 p. m. • 
Por Redacción D10
G5v2gfmXwAAYf8e.jpg

Memphis Depay, el jugador de Corinthians, es uno de las figuras de Países Bajos,.

FOTO: EFE

Memphis Depay se ha convertido en uno de los jugadores clave de su selección. Sus tantos, hasta ocho en la fase de clasificación, han mantenido a los Países Bajos, que con un empate y seguramente con una derrota en la última jornada frente a Lituania asegurará matemáticamente su presencia en la Copa del Mundo.

En realidad, Países Bajos está virtualmente clasificado. Tiene una diferencia de goles de +19 por los +6 de Polonia, que deberá acometer la empresa de humillar a Malta y esperar una derrota de los hombres de Koeman. Justo algo parecido a lo que ocurrió con aquel España 12-Malta 1 con el que ‘la Roja’ se clasificó para la Eurocopa de 1984 y dejó fuera al combinado neerlandés.

Pero esos son tiempos muy lejanos (21 de diciembre de 1983) y el presente es muy diferente. Polonia necesitaba ganar para tener una oportunidad real de conseguir disputar por segunda vez en su historia tres Mundiales consecutivos. Lo logró entre Alemania 1974 y México 1986, cuando acumuló hasta cuatro. Después, nunca más lo ha conseguido.

Jan Urban tenía una misión complicada con sus jugadores. Países Bajos era el rival a batir en el grupo G y, hasta este viernes, ninguna de las cuatro selecciones había conseguido casi nada. Precisamente, sólo Polonia con un empate en la ida, alteró el paso firme de sus rivales hacia el Mundial.

Con Lewandowski y De Jong en el terreno de juego, Polonia llevó la iniciativa marcando el terreno con un remate clarísimo de Zalewski cuando aún no se había cumplido el primer minuto. El centrocampista del Atalanta desaprovechó un servicio de Cash y remató la pelota fuera cuando tenía todo a favor para abrir el marcador.

Países Bajos tardó veinte minutos en sacudirse el dominio polaco y fue Malen quien reactivó a sus compañeros con un par de intentos que no amedrentaron al equipo de Urban, que dio en la diana al borde del descanso: Kaminski robó la pelota en su parcela del terreno de juego, salió disparado hacia arriba, hizo una pared con Lewandowski en el centro del campo y se plantó ante Verbruggen.

No falló el mano a mano y Polonia se marchó con vida al descanso. Sin embargo, la alegría le duró un suspiro, exactamente dos minutos, los que tardó Depay en aparecer para empatar el duelo.

Pese a una intervención descomunal de Grabara a un cabezazo de Malen, Polonia no se salvó del oportunismo del delantero del Corinthias, que recogió el rechace para rescatar a su selección.

Con casi toda la segunda parte por delante, Polonia intentó buscar ese gol con el que podía seguir soñando con una clasificación directa, pero Países Bajos durmíó el partido y todo se acabó.

Sólo al final, ante un disparo de Skoras tras un mal despeje de Van de Ven, tuvo que intervenir Verbruggen. Su parada, y el tanto de Depay, fueron suficiente para los Países Bajos, que acarician el Mundial con la yema de sus dedos. Sólo un milagro le impediría clasificarse.

Redacción D10
