Bélgica no puede con Kazajistán y aplaza su clasificación

Bélgica no pasó del empate en el Astana Arena ante Kazajistán (1-1) y aplazó su clasificación matemática para el Mundial de 2026 al próximo martes, en la última jornada del Grupo J europeo, cuando reciba a Liechtenstein en Lieja.

Jérémy Doku busca sacarse la marca de Bagdat Kairov.

Foto: AFP

El cuadro del francés Claude Fichaux, que no pudo contar con el portero del Real Madrid Thibaut Courtois, desperdició su primera bala.

Una victoria en Kazajistán le hubiera supuesto el pase directo a la fase final del Mundial del próximo verano, pero el empate, que le deja a dos puntos de Macedonia, segunda del grupo, le obliga a ganar al colista del quinteto en el octava fecha.

Liechtenstein cuenta sus partidos por derrotas.

Bélgica no pudo con Kazajistán, pero al menos evitó perder un partido que se le puso cuesta arriba cuando Dastan Satpaev, delantero del Kairat Almaty, batió a Matz Sels.

Bélgica empató al inicio de la segunda parte, por medio del atacante del Club Brujas Hans Vanaken, que llevó a la red un pase de Timothy Castagne, lateral del Fulham.

Kazajistán, que se quedó en el minuto 79 con un jugador menos por la expulsión de Islam Chesnokov, resistió el empuje visitante y logró sumar un punto intrascendente para su interés pero que evita la clasificación belga.

Sudáfrica
Eliminatorias
Sudáfrica volverá a disputar un Mundial de fútbol dieciséis años después
La selección de Sudáfrica volverá a disputar, dieciséis años después, una fase final de la Copa del Mundo, tras certificar este martes su clasificación para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 al imponerse por 3-0 a Ruanda.
Octubre 14, 2025 03:34 p. m.
 · 
Redacción D10
Alemania
Eliminatorias
Alemania mantiene el liderato gracias a Woltemade
La selección alemana se impuso este lunes a la de Irlanda del Norte por 0-1 gracias al tanto de Nick Woltemade, en un partido de la fase de clasificación para el Mundial 2026 disputado en el Windsor Park de Belfast, y que mantiene a los germanos como líderes del grupo A con nueve puntos.
Octubre 13, 2025 06:00 p. m.
 · 
Redacción D10
Italia
Eliminatorias
Las posibilidades de Italia para el Mundial 2026
A falta de tres jornadas para que Italia termine la fase de grupos de la clasificación al Mundial 2026, la vía más probable de la ‘Azzurra’ para acudir a la gran cita, con Noruega como favorita para entrar de manera directa, pasa por una repesca que se aseguraría con una victoria ante Israel.
Octubre 13, 2025 10:35 a. m.
 · 
Redacción D10
Países bajos Malta
Eliminatorias
Gakpo guía a Países Bajos
Dos penales transformados y una asistencia dieron brillo a la actuación del delantero del Liverpool Cody Gakpo, que condujo a Países Bajos a un incontestable triunfo en Malta (0-4) que le acerca un poco más a la fase final del Mundial 2026.
Octubre 09, 2025 06:09 p. m.
 · 
Redacción D10
Argelia
Eliminatorias
Argelia regresa a la fase final de un Mundial 12 años después
La selección de Argelia volverá a disputar, doce años después, la fase final de una Copa del Mundo, tras certificar este jueves su clasificación para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 al imponerse por 0-3 a Somalia.
Octubre 09, 2025 03:16 p. m.
 · 
Redacción D10
Egipto
Eliminatorias
Salah conduce a Egipto al Mundial con un doblete
La selección de Egipto volverá a disputar, ocho años después, la fase final de una Copa del Mundo, tras certificar este miércoles su clasificación para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 al imponerse por 0-3 a Yibuti.
Octubre 08, 2025 03:24 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más