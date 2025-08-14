Omar Alderete fue “regalado” al Sunderland

Ángel Torres es el presidente del español Getafe, club que acaba de vender al defensor paraguayo Omar Alderete al Sunderland de la Premier League inglesa. Cualquiera diría que los 12 millones de euros que costó su traspaso dejaría contento a Torres. Sin embargo, en una entrevista con Radio Marca de España no se mostró satisfecho por la venta del jugador.

A raíz de las reglas de la Federación Española, Getafe se vio obligado a desprenderse del defensor de 28 años para inscribir a otros jugadores. Por ello, explotó contra LaLiga, organizadora del campeonato español.

“He tenido que regalar a Omar Alderete, uno de los mejores zagueros del campeonato, a un recién ascendido de la Premier League. Lo vendí por tres perras gordas para poder tener 17 jugadores inscritos”, disparó Torres.

Alderete llegó esta semana a su quinto club en Europa. Antes del Getafe había pasado, en este orden, por el Basilea suizo, el Hertha alemán y el también español Valencia.

