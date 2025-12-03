03 dic. 2025
Cerro Porteño

Zapag: Su amor por Cerro y las claves del título

Juan José Zapag visitó la Redacción de ÚH, en donde reflexionó acerca de su paso por Cerro Porteño. Valoró los éxitos cosechados y habló del futuro del Ciclón.

Diciembre 03, 2025 06:57 a. m.
Juan José Zapag visitó los estudios de Última Hora.

Foto: Daniel Duarte - Última Hora

Juan José Zapag, presidente de Cerro Porteño, visitó la Redacción del Diario Última Hora, como parte de su tradicional recorrido luego de la obtención de un título, en este caso del Clausura 2025.

“La unidad interna, principalmente del plantel y del departamento de fútbol, fue estratégico, pero más fundamental lo de los jugadores, que tuvieron ocho fechas con un nuevo cuerpo técnico y lo supieron asimilar de manera rápida para sumar otra conquista”, remarcó el dirigente con relación a las claves de la última consagración.

Para Zapag, la conquista maduró con el correr de las fechas: “Cerro ganó los juegos claves. También se superó un poco ese miedo escénico a la Olla, y generó mucho más atractivo para los partidos finales del campeonato. Todo lo jugábamos casi a estadio lleno, y eso fue muy importante, devolverle la mística al público”.

REFLEXIVO. “La Copa del Centenario en el Apertura 2012 ganándole a Olimpia, y el torneo invicto luego de 100 años en el Clausura 2013, fueron más que especiales”, rememoró Zapag, sumando: “Todos los títulos fueron especiales, porque fueron con sacrificios, también fue inolvidable dar la vuelta en La Nueva Olla en 2017”.

PROYECTANDO EL 2026. “Este plantel tiene mucho más que dar después de la pretemporada, que ya tenemos todo planificada, y de seguro vamos a tener un equipo mucho más competitivo, como parte final de este compromiso con esta comisión directiva que me honro en presidir”, expuso Zapag con respecto a preparar el plantel para la temporada 2026.

