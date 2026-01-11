11 ene. 2026
Paraguayos en el Exterior

Lucas Romero: “Este club te exige mucho”

El volante Lucas Romero fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo de la Universidad de Chile.

Enero 11, 2026 05:10 p. m.
luccas.jfif

Lucas Romero, presentado en la U de Chile.

Foto: Gentileza.

Lucas Romero, volante seleccionado paraguayo de 23 años, superó los exámenes médicos y firmó su contrato, sellando su llegada a la Universidad de Chile para convertirse en el segundo refuerzo en este inicio de la temporada 2026.

“Las sensaciones son buenas, son fabulosas, muy contento de estar acá. Para mi carrera es muy importante esto para poder crecer, es un gran traspaso, este club te exige mucho”, fueron las primeras expresiones de Romero tras ser presentado como nuevo jugador del equipo trasandino.

Romero se formó en las divisiones menores de Libertad, para luego ser traspasado a Tacuary (2023-2024) y, posteriormente, a Recoleta FC (2025), donde se consolidó como uno de los mejores volantes del fútbol paraguayo.

“Con 1,89 metros de altura, Romero se caracteriza por su buen juego aéreo, despliegue físico, además de su inteligencia táctica, habilidad que le permite aportar una buena salida con balón, ubicación y conducción. Sus buenas condiciones lo hacen versátil, ya que, pese a desempeñarse principalmente como volante central, también puede jugar como defensor”, publicó la U de Chile en su página web oficial.

El gran objetivo de Romero es ganarse un lugar en la lista final de Gustavo Alfaro para la Copa del Mundo 2026.

Lucas Romero Universidad de Chile
Más contenido de esta sección
ángel romero gol.jpg
Paraguayos en el Exterior
Ángel Romero y Corinthians: Entre los récords y la idolatría
El delantero paraguayo Ángel Romero brindó una entrevista exclusiva al principal medio partidario del Corinthians, donde repasó sus números y su identificación con la camiseta del Timâo.
Enero 08, 2026 04:28 p. m.
 · 
Redacción D10
Galeano-com-a-camisa-do-Mirassol-🤩📷JP-Pinheiro-Agencia-MirassolTudoRealizado-UmDiaFoiSonhad-e1767898006609.jpg
Paraguayos en el Exterior
Antonio Galeano ya se viste de Mirassol
El delantero paraguayo Antonio Galeano fue presentado en el Mirassol de San Pablo.
Enero 08, 2026 04:24 p. m.
 · 
Redacción D10
Gustavo Gómez
Paraguayos en el Exterior
Gustavo Gómez elogia “estructura” del Palmeiras por sus récords
El defensor paraguayo Gustavo Gómez ya se encuentra en San Pablo para el comienzo de Campeonato Paulista este sábado. En conferencia de prensa, se mostró complacido por su último récord: el jugador en cancha con más minutos en el mundo desde 2020.
Enero 08, 2026 04:23 p. m.
 · 
Redacción D10
Racing
Paraguayos en el Exterior
Richard Sánchez está muy cerca de Tigres
Una oferta formal y ventajosa por el volante paraguayo Richard Sánchez haría que Racing se desprenda de él a favor del equipo mexicano, donde incluso mejoraría el salario que ganaba en América.
Enero 08, 2026 04:14 p. m.
 · 
Redacción D10
G9_0VmpWMAAtgR6.jfif
Paraguayos en el Exterior
Mathías Villasanti volverá en marzo o abril
Mathías Villasanti reapareció en el inicio de la pretemporada del Gremio de Proto Alegre, en su recuperación de la rotura de ligamentos.
Enero 06, 2026 08:22 p. m.
 · 
Redacción D10
Antonio Galeano.jpg
Paraguayos en el Exterior
El Mirassol contrata a Antonio Galeano
El club paulista Mirassol es el nuevo destino del delantero paraguayo Antonio Galeano.
Enero 06, 2026 08:20 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más