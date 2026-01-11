Lucas Romero: “Este club te exige mucho”

Lucas Romero, volante seleccionado paraguayo de 23 años, superó los exámenes médicos y firmó su contrato, sellando su llegada a la Universidad de Chile para convertirse en el segundo refuerzo en este inicio de la temporada 2026.

“Las sensaciones son buenas, son fabulosas, muy contento de estar acá. Para mi carrera es muy importante esto para poder crecer, es un gran traspaso, este club te exige mucho”, fueron las primeras expresiones de Romero tras ser presentado como nuevo jugador del equipo trasandino.

Romero se formó en las divisiones menores de Libertad, para luego ser traspasado a Tacuary (2023-2024) y, posteriormente, a Recoleta FC (2025), donde se consolidó como uno de los mejores volantes del fútbol paraguayo.

“Con 1,89 metros de altura, Romero se caracteriza por su buen juego aéreo, despliegue físico, además de su inteligencia táctica, habilidad que le permite aportar una buena salida con balón, ubicación y conducción. Sus buenas condiciones lo hacen versátil, ya que, pese a desempeñarse principalmente como volante central, también puede jugar como defensor”, publicó la U de Chile en su página web oficial.

El gran objetivo de Romero es ganarse un lugar en la lista final de Gustavo Alfaro para la Copa del Mundo 2026.