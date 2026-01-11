11 ene. 2026
Paraguayos en el Exterior

Ángel Romero y el “aguyje” del Corinthians

El Corinthians de Brasil rindió un merecido homenaje al paraguayo Ángel Romero en el Neo Química Arena.

Enero 11, 2026 07:57 p. m.
G-Z00ycW4AAhqDY.jfif

Ángel Romero, ídolo del Corinthians.

El delantero paraguayo Ángel Romero recibió la última gran ovación del Neo Química Arena, antes del debut de Corinthians en el Campeonato Paulista frente a Ponte Preta que terminó ganando en campo por el marcador de 3-0.

El club brasileño y la gente le brindaron a su ídolo la despedida que se merece. La directiva del Timão le entregó una placa conmemorativa y una remera con el número 11 que lució por dos ciclos y en la que resalta la palabra en guaraní que engloba todo: Aguyje (gracias).

Es que el delantero albirrojo dejó una huella imborrable en el conjunto de São Paulo en donde disputó 377 partidos, con 175 victorias, 99 empates y 103 derrotas, marcando 67 goles.

Ganó seis títulos —el Campeonato Brasileño de 2015 y 2017, el Campeonato del Estado de São Paulo de 2017, 2018 y 2025, así como la Copa do Brasil de 2025— y ocupa el segundo puesto entre los máximos goleadores del Neo Química Arena, con 43 goles en 179 partidos, solo por detrás de Yuri Alberto, que suma 49.

“Creo que se me recordará (la afición) más por la identificación que tenía con el club y por el respeto que siempre le tuve. Además de récords, números, goles y títulos, creo que me identifiqué mucho con el Corinthians”, habían sido las palabras de Ángel días atrás cuando se dio a conocer que deja la institución.

Corinthians Ángel Romero
