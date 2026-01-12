Robert Morales hizo su debut en Pumas

La Pantera arrancó en el banco de suplentes e ingresó al minuto 59 en lugar de Juninho Vieira. Esta es la segunda experiencia de Morales en el fútbol mexicano, recordando que estuvo en el Toluca desde el 2023 hasta diciembre del año pasado.

El torneo Clausura mexicano comenzó el último viernes, cuando el Juárez FC venció por 1-2 al Mazatlán y el Atlas, por 1-0 al Puebla, en tanto Tijuana y América empataron sin goles.

En otro esperado encuentro, este sábado las Chivas de Guadalajara del entrenador argentino Gabriel Milito derrotaron por 2-0 al Pachuca con anotaciones de Armando González y Daniel Aguirre.

También este sábado el León aventajó por 2-1 al Cruz Azul con goles del panameño Ismael Díaz y de Bryan Colula y el Necaxa le ganó por 1-3 al Santos Laguna, con dianas del uruguayo Agustín Oliveros y los argentinos Tomás Badaloni y Julián Carranza.

Este domingo los Tigres UANL sufrieron en la primera mitad en el estadio del San Luis, pero se recuperaron y vencieron por 1-2 al San Luis con dos anotaciones de Marcelo Flores. El italiano de origen brasileño Joao Pedro descontó por el cuadro de casa. Con sus dos goles, Flores se convirtió en el primer líder de los anotadores.

La fecha 2 arranca este martes con tres compromisos: Puebla vs. Mazatlán (20:00); Necaxa vs. Monterrey (22:00) y Pachuca vs. León (22:06).