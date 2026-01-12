Ulises Delgado: De la Intermedia a la primera argentina

El 2026 arranca bien para Ulises Delgado, delantero paraguayo que en la temporada pasada defendió los colores del Deportivo Capiatá en la Intermedia. Hoy el futbolista de 23 años está en el Sarmiento de la primera de Argentina.

“El año pasado hice un buen campeonato en el Deportivo Capiatá”, dijo en charla para Fútbol a lo Grande. El ariete recordó que estuvo en las Divisiones Formativas de Libertad

“Desde la Sub 16 hasta la Reserva, entrenando con la Primera y después fui a préstamo al Sportivo Trinidense”, mencionó. Al ser consultado por qué no debutó en el Gumarelo, reconoció que su juventud le jugó una mala pasada.

“No me querían dar el pase porque era el futuro ‘9’ de Libertad, me decían así, me prepararon para la primera. Después hubo un representante que me dijo que tenía que salir del club, que había una propuesta de España y como era joven le obligué a Libertad para que me deje libre”, sentenció.