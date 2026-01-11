Alexis Cantero, presentado en el FC Orenburg

Este domingo, el FC Orenburg presentó de manera oficial al paraguayo Alexis Cantero, de 22 años, que en los últimos meses estuvo defendiendo la camiseta de Olimpia. El zurdo llega por este semestre al conjunto de la liga rusa.

Hace semanas, el presidente de Olimpia, Rodrigo Nogués, había detallado que trabajaban en un préstamo con opción de compra obligatorio con base en una cantidad de partidos jugados.

Alexis Cantero fue uno de los refuerzos que llegó a Olimpia para encarar el segundo semestre del 2025, pero seis meses después concretaron su ida al balompié de Rusia.