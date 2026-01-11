Alexis Cantero, presentado en el FC Orenburg

11 ene. 2026
El paraguayo Alexis Cantero fue presentado este domingo como nuevo jugador del FC Orenburg, de la Primera División del fútbol ruso.

Este domingo, el FC Orenburg presentó de manera oficial al paraguayo Alexis Cantero, de 22 años, que en los últimos meses estuvo defendiendo la camiseta de Olimpia. El zurdo llega por este semestre al conjunto de la liga rusa.

Hace semanas, el presidente de Olimpia, Rodrigo Nogués, había detallado que trabajaban en un préstamo con opción de compra obligatorio con base en una cantidad de partidos jugados.

Alexis Cantero fue uno de los refuerzos que llegó a Olimpia para encarar el segundo semestre del 2025, pero seis meses después concretaron su ida al balompié de Rusia.

Gustavo Gómez
Paraguayos en el Exterior
Gustavo Gómez elogia “estructura” del Palmeiras por sus récords
El defensor paraguayo Gustavo Gómez ya se encuentra en San Pablo para el comienzo de Campeonato Paulista este sábado. En conferencia de prensa, se mostró complacido por su último récord: el jugador en cancha con más minutos en el mundo desde 2020.
Racing
Paraguayos en el Exterior
Richard Sánchez está muy cerca de Tigres
Una oferta formal y ventajosa por el volante paraguayo Richard Sánchez haría que Racing se desprenda de él a favor del equipo mexicano, donde incluso mejoraría el salario que ganaba en América.
Paraguayos en el Exterior
Mathías Villasanti volverá en marzo o abril
Mathías Villasanti reapareció en el inicio de la pretemporada del Gremio de Proto Alegre, en su recuperación de la rotura de ligamentos.
Paraguayos en el Exterior
El Mirassol contrata a Antonio Galeano
El club paulista Mirassol es el nuevo destino del delantero paraguayo Antonio Galeano.
Paraguayos en el Exterior
Surge un competidor para Pumas por Robert Morales
Robert Morales es pretendido por el Pumas de México, pero un equipo brasileño hizo una oferta oficial por el jugador paraguayo.
Paraguayos en el Exterior
El inminente destino de Gatito Fernández
Roberto Gatito Fernández, portero de Cerro Porteño, tendría todo listo para continuar su carrera en la Major League Soccer buscando continuidad de cara al Mundial con la Albirroja.
