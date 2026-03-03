03 mar. 2026
Olimpia propone a Julio Jiménez para la vicepresidencia de la APF

Mediante una nota, Olimpia propone que Julio Jiménez sea candidato a vicepresidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol.

Julio Jiménez

Olimpia quiere a Julio Jiménez en la APF.

Foto: Gentileza - Olimpia

De cara a la asamblea que realizará la Asociación Paraguaya de Fútbol para elección de autoridades, en la que será reelecto Robert Harrison como presidente, Olimpia envió una nota a la matriz del balompié nacional proponiendo la candidatura a la vicepresidencia de Julio Jiménez.

Esta medida es adoptada por Olimpiacon el objetivo de que representación en el máximo órgano ejecutivo del fútbol paraguayo recaiga en un dirigente con mandato vigente, legitimación institucional y trayectoria acreditada dentro del ámbito federativo”.

El lunes, el presidente honorario del Decano, Óscar Vicente Scavone, lamentó que Javier Díaz de Vivar, con pasado en el dirigencia franjeada y actual vicepresidente de la APF, sea nuevamente candidato al mismo cargo.

No he visto en ningún momento desde que lleva su carrera en la dirigencia de la APF que haya hecho un trabajo a favor del Olimpia. Trabajo en el buen sentido. No digo hacer cosas maquiavélicas”, había declarado Óscar Vicente Scavone en charla para Fútbol a lo Grande.

