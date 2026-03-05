04 mar. 2026
Olimpia

El golazo de Rubén Lezcano que dio la clasificación a Olimpia

VIDEO. Olimpia accedió a la fase de grupos de la Copa Sudamericana gracias a un golazo de Rubén Lezcano.

Marzo 04, 2026 11:32 p. m. • 
Por Redacción D10
rubén lezcano

Rubén Lezcano celebra un gol de Olimpia.

Foto: Daniel Duarte/Última Hora

Olimpia clasificó este miércoles a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026, tras vencer por 1-0 al Sportivo Trinidense en el duelo fratricida que se disputó ante un marco espectacular en el estadio Defensores del Chaco.

El único tanto del compromiso lo hizo el jugador Rubén Lezcano, la última contratación que hizo la entidad de Para Uno en este mercado de pases. El jugador proveniente del Fluminense desniveló el juego a los 35 minutos del primer tiempo.

Con este triunfo, Olimpia sigue su camino en la Copa Sudamericana y se embolsará cerca del millón de dólares por su tres partidos en condición de local. Ese monto se podrá aumentar con el ingreso que llega de la venta de entradas.

SORTEO. La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) realizará el sorteo de la fase de grupos de la Copa Sudamericana el 19 de marzo, a las 20:00, en la sede de la entidad, ubicada en Luque. La ronda principal de la competencia tendrá el protagonismo de 32 equipos. Los partidos se jugarán en la semana del 7 de abril y se extenderá hasta el próximo 28 de mayo.

Redacción D10
Rubén Lezcano
Olimpia
“Olimpia tiene dos equipos titulares”
Bien arriba en el Torneo Apertura y de cara al choque por la Copa Sudamericana, el presidente honorario de Olimpia, Óscar Vicente Scavone, destacó que el club “tiene dos equipos titulares”.
Marzo 02, 2026 01:38 p. m.
 · 
Redacción D10
20260301_133623.jpg
Olimpia
Vitamina Sánchez: “Todos demuestran estar a la altura”
Pablo Vitamina Sánchez, técnico de Olimpia, valoró el esfuerzo de sus dirigidos para lograr una nueva e importante victoria para seguir líderes del Apertura.
Marzo 01, 2026 01:37 p. m.
 · 
Redacción D10
bgg.jfif
Olimpia
Lezcano negó acercamiento de la nueva dirigencia de Cerro
Rubén Lezcano, último refuerzo de Olimpia, apuntó que fue tentado por el Ciclón pero no en la nueva administración liderada por Blas Reguera.
Febrero 28, 2026 08:45 p. m.
 · 
Redacción D10
dkggg.jpg
Olimpia
Ocho cambios y Rubén Lezcano como titular
Vitamina Sánchez mete mano en el equipo de Olimpia y prepara ocho modificaciones para el partido de este sábado ante en Ciudad del Este.
Febrero 27, 2026 02:24 p. m.
Rubén lezcano
Olimpia
Rubén Lezcano “eligió la gloria” y ya es del Olimpia
Rubén Lezcano, que sonaba para Cerro Porteño, fue presentado de manera oficial por Olimpia, que ya había dejado pistas sobre su contratación en las primeras horas de este jueves en una publicación que hablaba acerca de “elegir la gloria”.
Febrero 26, 2026 07:19 p. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2026-02-25 at 22.03.29.jpeg
Olimpia
Adrián Alcaraz, contento por su gran momento
Adrián Alcaraz, autor del gol del triunfo para Olimpia en el clásico blanco y negro ante Libertad, habló tras el partido y expresó su felicidad por su buen presente futbolístico.
Febrero 26, 2026 11:25 a. m.
 · 
Redacción D10
