El golazo de Rubén Lezcano que dio la clasificación a Olimpia

Olimpia clasificó este miércoles a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026, tras vencer por 1-0 al Sportivo Trinidense en el duelo fratricida que se disputó ante un marco espectacular en el estadio Defensores del Chaco.

El único tanto del compromiso lo hizo el jugador Rubén Lezcano, la última contratación que hizo la entidad de Para Uno en este mercado de pases. El jugador proveniente del Fluminense desniveló el juego a los 35 minutos del primer tiempo.

Con este triunfo, Olimpia sigue su camino en la Copa Sudamericana y se embolsará cerca del millón de dólares por su tres partidos en condición de local. Ese monto se podrá aumentar con el ingreso que llega de la venta de entradas.

SORTEO. La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) realizará el sorteo de la fase de grupos de la Copa Sudamericana el 19 de marzo, a las 20:00, en la sede de la entidad, ubicada en Luque. La ronda principal de la competencia tendrá el protagonismo de 32 equipos. Los partidos se jugarán en la semana del 7 de abril y se extenderá hasta el próximo 28 de mayo.