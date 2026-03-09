09 mar. 2026
Olimpia

Vitamina: “Perdimos dos puntos”

Pablo Sánchez analizó el empate con San Lorenzo en la fecha 9 y toma nota de lo sucedido en Sajonia.

Marzo 09, 2026 09:52 a. m. • 
Por Redacción D10
WhatsApp Image 2026-03-08 at 8.36.39 PM (2).jpeg

Frustración. Olimpia dejó escapar puntos ante el colero.

Foto: Daniel Duarte - UH

El entrenador de Olimpia, Pablo “Vitamina” Sánchez acudió a la conferencia de prensa luego de lo que fue la brusca frenada de su equipo frente al colero San Lorenzo en el duelo disputado este domingo en el estadio Defensores del Chaco. El DT se mostró dolido por el resultado, pero afirmó que este debe servir como una lección para los jugadores.

“El partido de alguna manera fue por los carriles que esperábamos, que nos iban a ceder la pelota y terreno, que nos iban a esperar y jugar lo más rápido posible, buscando al centro delantero. El partido se fue dando de esa manera, nos costó mucho generar situaciones, por momentos hicimos nuestro ataque más lento de lo que ameritaba. Abusamos del pase corto, en los lugares que no hacia daño, lo hacíamos buscando un espacio, pero en ese trámite lento el rival cubría los espacios”, comenzó analizando el argentino.

“Yo entendí que el gol nos había dado tranquilidad, faltando 10 minutos empezamos a cometer errores, no forzados y nos atrapamos. El rival se nos vino encima, no lo pudimos solucionar hasta que nos empataron. Hoy perdimos dos puntos, dejamos dos puntos en el camino y que sea de aprendizaje. Ya no podemos hacer nada, nos duele, nos golpea el no haber ganado este partido y tenemos que aprender de lo sucedido esta tarde, noche”, subrayó.

Pablo Sánchez defendió el juego de su equipo y dio méritos al Rayadito que supo cerrarse bien y evitar que le pudieran generar peligro dentro del área.

Olimpia empató con San Lorenzo, pero sigue siendo puntero del torneo Apertura 2026. El Decano lidera con 21 unidades, de momento con 4 de diferencia de su inmediato perseguidor que es Cerro Porteño.

Olimpia Pablo Sánchez Fútbol Internacional
Redacción D10
Más contenido de esta sección
rubén lezcano
Olimpia
El golazo de Rubén Lezcano que dio la clasificación a Olimpia
VIDEO. Olimpia accedió a la fase de grupos de la Copa Sudamericana gracias a un golazo de Rubén Lezcano.
Marzo 04, 2026 11:32 p. m.
 · 
Redacción D10
gastón olveira
Olimpia
La impresionante atajada de Gastón Olveira
VIDEO. Gastón Olveira apareció en el partido para vestirse de héroe y salvar a Olimpia con una atajada monumental en el Defensores del Chaco.
Marzo 04, 2026 10:08 p. m.
 · 
Redacción D10
descarga.jfif
Olimpia
Mateo Gamarra, comprado por la mitad de lo que fue vendido
Olimpia finiquitó hoy la compra del pase del defensor Mateo Gamarra, a mitad del precio por el que lo había vendido al Athletico Paranaense.
Marzo 04, 2026 06:04 p. m.
 · 
Redacción D10
Rubén Lezcano.jpg
Olimpia
El equipo de Olimpia para enfrentar a Trinidense
Olimpia tendría el onceno definido para enfrentar a Sportivo Trinidense en el juego de Conmebol Sudamericana a disputarse este miércoles en el Defensores del Chaco.
Marzo 04, 2026 12:27 p. m.
 · 
Redacción D10
Vitmina Sánchez.jpg
Olimpia
Vitamina Sánchez: “El partido más importante del semestre”
Pablo Sánchez, entrenador franjeado, aseguró que la apuesta es superar la serie ante Trinidense, con el apoyo de su gente.
Marzo 03, 2026 06:35 p. m.
 · 
Redacción D10
Julio Jiménez
Olimpia
Olimpia propone a Julio Jiménez para la vicepresidencia de la APF
Mediante una nota, Olimpia propone que Julio Jiménez sea candidato a vicepresidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol.
Marzo 03, 2026 09:48 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más