Vitamina: “Perdimos dos puntos”

El entrenador de Olimpia, Pablo “Vitamina” Sánchez acudió a la conferencia de prensa luego de lo que fue la brusca frenada de su equipo frente al colero San Lorenzo en el duelo disputado este domingo en el estadio Defensores del Chaco. El DT se mostró dolido por el resultado, pero afirmó que este debe servir como una lección para los jugadores.

“El partido de alguna manera fue por los carriles que esperábamos, que nos iban a ceder la pelota y terreno, que nos iban a esperar y jugar lo más rápido posible, buscando al centro delantero. El partido se fue dando de esa manera, nos costó mucho generar situaciones, por momentos hicimos nuestro ataque más lento de lo que ameritaba. Abusamos del pase corto, en los lugares que no hacia daño, lo hacíamos buscando un espacio, pero en ese trámite lento el rival cubría los espacios”, comenzó analizando el argentino.

“Yo entendí que el gol nos había dado tranquilidad, faltando 10 minutos empezamos a cometer errores, no forzados y nos atrapamos. El rival se nos vino encima, no lo pudimos solucionar hasta que nos empataron. Hoy perdimos dos puntos, dejamos dos puntos en el camino y que sea de aprendizaje. Ya no podemos hacer nada, nos duele, nos golpea el no haber ganado este partido y tenemos que aprender de lo sucedido esta tarde, noche”, subrayó.

Pablo Sánchez defendió el juego de su equipo y dio méritos al Rayadito que supo cerrarse bien y evitar que le pudieran generar peligro dentro del área.

Olimpia empató con San Lorenzo, pero sigue siendo puntero del torneo Apertura 2026. El Decano lidera con 21 unidades, de momento con 4 de diferencia de su inmediato perseguidor que es Cerro Porteño.