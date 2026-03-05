Gastón Olveira: “Puedo soñar con grandes cosas”

Gastón Olveira, golero de Olimpia, finalizó este jueves el proceso para adquirir la nacionalidad paraguaya. Tras ser figura en la clasificación del equipo en el duelo frente a Sportivo Trinidense por Copa Sudamericana, el golero prestó juramento como nuevo paraguayo.

Tras el acto, en charla exclusiva con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080 AM, el guardameta franjeado dio sus sensaciones, asegurando que está muy “feliz y emocionado” y que uno de sus objetivos es jugar la Copa del Mundo defendiendo la camiseta albirroja.

“Es una manera más individual y personal de dejar una huella más, de instalar mi apellido de una manera diferente en el país, también el poder abrir la posibilidad de devolver dentro de la cancha el cariño al pueblo paraguayo. Es increíble el cariño y respeto que me brindan, no solo el olimpista, sino también simpatizantes de otros equipos”, expresó.

Al ser consultado de si piensa en una convocatoria a la Albirroja, Olveira fue claro: “Ahora puedo decir que sí, el paso que me faltaba era este. Puedo soñar con grandes cosas”.

“Estoy muy contento y muy emocionado. Estaba un poco ansioso por todo esto, son cosas que uno no está acostumbrado a vivir. Ahora a afrontar esto con responsabilidad y el mayor compromiso posible”, sentenció.

Olveira nació en Uruguay el 21 de abril de 1993 y arribó a nuestro país en la temporada 2021. Desde entonces supo defender el arco franjeado, además de cosechar títulos y admiración de parte de la hinchada. Con la franja fue partícipe en 154 partidos entre campeonatos locales, copas locales y torneos internacionales.