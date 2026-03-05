05 mar. 2026
Olimpia

Gastón Olveira: “Puedo soñar con grandes cosas”

En charla con Fútbol a lo Grande, Gastón Olveira, el nuevo paraguayo, habló de la posibilidad de ir al Mundial.

Marzo 05, 2026 12:58 p. m.
WhatsApp Image 2026-03-05 at 12.22.18 PM.jpeg

Gastón Olveira ya es paraguayo.

Foto: Dardo Ramírez - Última Hora

Gastón Olveira, golero de Olimpia, finalizó este jueves el proceso para adquirir la nacionalidad paraguaya. Tras ser figura en la clasificación del equipo en el duelo frente a Sportivo Trinidense por Copa Sudamericana, el golero prestó juramento como nuevo paraguayo.

Tras el acto, en charla exclusiva con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080 AM, el guardameta franjeado dio sus sensaciones, asegurando que está muy “feliz y emocionado” y que uno de sus objetivos es jugar la Copa del Mundo defendiendo la camiseta albirroja.

“Es una manera más individual y personal de dejar una huella más, de instalar mi apellido de una manera diferente en el país, también el poder abrir la posibilidad de devolver dentro de la cancha el cariño al pueblo paraguayo. Es increíble el cariño y respeto que me brindan, no solo el olimpista, sino también simpatizantes de otros equipos”, expresó.

Al ser consultado de si piensa en una convocatoria a la Albirroja, Olveira fue claro: “Ahora puedo decir que sí, el paso que me faltaba era este. Puedo soñar con grandes cosas”.

“Estoy muy contento y muy emocionado. Estaba un poco ansioso por todo esto, son cosas que uno no está acostumbrado a vivir. Ahora a afrontar esto con responsabilidad y el mayor compromiso posible”, sentenció.

Olveira nació en Uruguay el 21 de abril de 1993 y arribó a nuestro país en la temporada 2021. Desde entonces supo defender el arco franjeado, además de cosechar títulos y admiración de parte de la hinchada. Con la franja fue partícipe en 154 partidos entre campeonatos locales, copas locales y torneos internacionales.

Gastón Olveira Olimpia Albirroja
Más contenido de esta sección
Rubén Lezcano.jpg
Olimpia
El equipo de Olimpia para enfrentar a Trinidense
Olimpia tendría el onceno definido para enfrentar a Sportivo Trinidense en el juego de Conmebol Sudamericana a disputarse este miércoles en el Defensores del Chaco.
Marzo 04, 2026 12:27 p. m.
 · 
Redacción D10
Vitmina Sánchez.jpg
Olimpia
Vitamina Sánchez: “El partido más importante del semestre”
Pablo Sánchez, entrenador franjeado, aseguró que la apuesta es superar la serie ante Trinidense, con el apoyo de su gente.
Marzo 03, 2026 06:35 p. m.
 · 
Redacción D10
Julio Jiménez
Olimpia
Olimpia propone a Julio Jiménez para la vicepresidencia de la APF
Mediante una nota, Olimpia propone que Julio Jiménez sea candidato a vicepresidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol.
Marzo 03, 2026 09:48 a. m.
 · 
Redacción D10
Rubén Lezcano
Olimpia
“Olimpia tiene dos equipos titulares”
Bien arriba en el Torneo Apertura y de cara al choque por la Copa Sudamericana, el presidente honorario de Olimpia, Óscar Vicente Scavone, destacó que el club “tiene dos equipos titulares”.
Marzo 02, 2026 01:38 p. m.
 · 
Redacción D10
20260301_133623.jpg
Olimpia
Vitamina Sánchez: “Todos demuestran estar a la altura”
Pablo Vitamina Sánchez, técnico de Olimpia, valoró el esfuerzo de sus dirigidos para lograr una nueva e importante victoria para seguir líderes del Apertura.
Marzo 01, 2026 01:37 p. m.
 · 
Redacción D10
bgg.jfif
Olimpia
Lezcano negó acercamiento de la nueva dirigencia de Cerro
Rubén Lezcano, último refuerzo de Olimpia, apuntó que fue tentado por el Ciclón pero no en la nueva administración liderada por Blas Reguera.
Febrero 28, 2026 08:45 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más