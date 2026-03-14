Llegó el debut histórico de Claudia Martínez

Durante la noche del viernes, la paraguaya Claudia Martínez tuvo sus primeros minutos en el Washington Spirit, de la National Women’s Soccer League. La delantera surgida en Olimpia ingresó a los 71’, en reemplazo de la colombiana Leicy Santos.

La Garra Guaraní, Siempre 🇵🇾



Claudia Martínez becomes the first Paraguayan player to play in the NWSL! pic.twitter.com/ovfkpl4NF2 — National Women’s Soccer League (@NWSL) March 14, 2026

De esta manera, con el dorsal 11, Claudia Martínez se convirtió en la primera paraguaya en disputar un juego de una de las mejores ligas femeninas del mundo.

Lamentablemente, el Washington Spirit no pudo conseguir un buen resultado, ya que cayó en casa, en el Audi Field, contra el Portland Thorns por 0-1. De hecho que el ingreso de la ex Olimpia fue uno de los cambios para intentar sumar algún punto.