14 mar. 2026
Fútbol Femenino

Llegó el debut histórico de Claudia Martínez

Claudia Martínez debutó en el Washington Spirit, de la National Women’s Soccer League, una de las mejores ligas del mundo.

Marzo 14, 2026 10:30 a. m. • 
Por Redacción D10
Claudia Martínez

Claudia Martínez tuvo sus primeros minutos con la casaca del Washington Spirit.

Foto: Gentileza - Washington Spirit

Durante la noche del viernes, la paraguaya Claudia Martínez tuvo sus primeros minutos en el Washington Spirit, de la National Women’s Soccer League. La delantera surgida en Olimpia ingresó a los 71’, en reemplazo de la colombiana Leicy Santos.

De esta manera, con el dorsal 11, Claudia Martínez se convirtió en la primera paraguaya en disputar un juego de una de las mejores ligas femeninas del mundo.

Lamentablemente, el Washington Spirit no pudo conseguir un buen resultado, ya que cayó en casa, en el Audi Field, contra el Portland Thorns por 0-1. De hecho que el ingreso de la ex Olimpia fue uno de los cambios para intentar sumar algún punto.

Fútbol Femenino Claudia Martínez
Redacción D10
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