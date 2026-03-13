13 mar. 2026
Olimpia

Bentaberry de entrada

Vitamina Sánchez va perfilando el onceno para el duelo de mañana.

Marzo 13, 2026 07:50 a. m. • 
Por Redacción D10
Sólido. El defensor uruguayo Bryan Be ntaberry respondió bien las veces que jugó.

Foto: Prensa - Olimpia

El plantel de Olimpia va ultimando detalles de cara a lo que será el compromiso de mañana desde las 18:30 ante Recoleta FC en el estadio Defensores del Chaco por la fecha 10 del Torneo Apertura 2026.

El entrenador argentino Pablo Vitamina Sánchez prepara algunas modificaciones con respecto al onceno que jugó y empató 1-1 ante el Sportivo San Lorenzo el último fin de semana.

El central uruguayo Bryan Bentaberry es la novedad en la defensa, haciendo dupla con Mateo Gamarra en la zaga. En mitad de cancha vuelven Alfaro, Richard Ortiz y Hugo Quintana, mientras que en ofensiva el ‘9’ será Adrián Alcaraz en lugar de Hugo Sandoval. El probable once es con: Olveira; Raúl Cáceres, Bentaberry, Gamarra y Alan Rodríguez; Alfaro, Ortiz y Quintana; Eduardo Delmás, Adrián Alcaraz y Rubén Lezcano.

CIFRA. 12 goles a favor suma el equipo de Olimpia en el presente torneo Apertura 2026, en 9 partidos disputados.

Redacción D10
Olimpia
Gastón Olveira es el arquero para el Mundial, según Coto
Rodrigo Nogués, presidente de Olimpia, fue contundente y afirmó que Gastón Olveira es el arquero que debería defender a Paraguay en el Mundial.
Marzo 05, 2026 12:37 p. m.
 · 
Redacción D10
Olimpia
“Que sepan que Olimpia está presente”
Pablo Sánchez valoró la clasificación franjeada en Copa Sudamericana y resaltó lo que significa para el club.
Marzo 05, 2026 09:15 a. m.
 · 
Redacción D10
Olimpia
Rubén Lezcano, feliz por el presente
Rubén Lezcano revolucionó el mundo Olimpia y tras la clasificación en Copa Sudamericana exteriorizó su alegría.
Marzo 05, 2026 08:42 a. m.
 · 
Redacción D10
Olimpia
El golazo de Rubén Lezcano que dio la clasificación a Olimpia
VIDEO. Olimpia accedió a la fase de grupos de la Copa Sudamericana gracias a un golazo de Rubén Lezcano.
Marzo 04, 2026 11:32 p. m.
 · 
Redacción D10
Olimpia
La impresionante atajada de Gastón Olveira
VIDEO. Gastón Olveira apareció en el partido para vestirse de héroe y salvar a Olimpia con una atajada monumental en el Defensores del Chaco.
Marzo 04, 2026 10:08 p. m.
 · 
Redacción D10
Olimpia
Mateo Gamarra, comprado por la mitad de lo que fue vendido
Olimpia finiquitó hoy la compra del pase del defensor Mateo Gamarra, a mitad del precio por el que lo había vendido al Athletico Paranaense.
Marzo 04, 2026 06:04 p. m.
 · 
Redacción D10
