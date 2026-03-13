Bentaberry de entrada

El plantel de Olimpia va ultimando detalles de cara a lo que será el compromiso de mañana desde las 18:30 ante Recoleta FC en el estadio Defensores del Chaco por la fecha 10 del Torneo Apertura 2026.

El entrenador argentino Pablo Vitamina Sánchez prepara algunas modificaciones con respecto al onceno que jugó y empató 1-1 ante el Sportivo San Lorenzo el último fin de semana.

El central uruguayo Bryan Bentaberry es la novedad en la defensa, haciendo dupla con Mateo Gamarra en la zaga. En mitad de cancha vuelven Alfaro, Richard Ortiz y Hugo Quintana, mientras que en ofensiva el ‘9’ será Adrián Alcaraz en lugar de Hugo Sandoval. El probable once es con: Olveira; Raúl Cáceres, Bentaberry, Gamarra y Alan Rodríguez; Alfaro, Ortiz y Quintana; Eduardo Delmás, Adrián Alcaraz y Rubén Lezcano.

CIFRA. 12 goles a favor suma el equipo de Olimpia en el presente torneo Apertura 2026, en 9 partidos disputados.