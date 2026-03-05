05 mar. 2026
Olimpia

Gastón Olveira es el arquero para el Mundial, según Coto

Rodrigo Nogués, presidente de Olimpia, fue contundente y afirmó que Gastón Olveira es el arquero que debería defender a Paraguay en el Mundial.

Marzo 05, 2026 12:37 p. m. • 
Por Redacción D10
olsss.jfif

Gastón Olveira, portero decano.

El presidente de Olimpia, Rodrigo Nogués, opinó sobre el proceso de naturalización de Gastón Olveira y fue contundente al afirmar que debe ser el arquero de Paraguay en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

“Contento por este paso que da Gastón. El plan de él y nuestro era que el club pueda liberar un cupo y obviamente el sueño de ser parte de la selección. Tantos años en Paraguay, tiene hijos paraguayos y viendo las opciones que tiene Alfaro, creo que es la mejor opción para ocupar el puesto del arquero de la selección en el Mundial”, tiró Nogués en charla con Fútbol a lo Grande.

El presidente se refirió además al rendimiento del golero en el duelo de Copa Sudamericana en donde mostró un gran nivel y fue clave para la clasificación del Franjeado. “Fue bastión del equipo cuando las cosas no nos salían como queríamos”, agregó.

Nogués no da por sentado nada con el presente del Decano, clasificado a fase de grupos y puntero del campeonato y aseguró que es apenas buen comienzo, momento de tener la cabeza fría, no marearse e ir partido a partido.

Olimpia Gastón Olveira Fútbol paraguayo
Redacción D10
