11 mar. 2026
Olimpia

Volver al triunfo es la consigna

En Olimpia saben que ya no hay margen de error.

Marzo 11, 2026 07:25 a. m. • 
Por Redacción D10
Líder. Richard Ortiz está listo para volver al equipo titular de Olimpia este sábado.

El empate 1-1 del último fin de semana ante Sportivo San Lorenzo dejó mucho malestar puertas adentro y también en los hinchas.

Es que el equipo de Vitamina Sánchez no pudo vencer a un equipo que llegaba como colista y tras haber perdido 7-0 ante Libertad.

Sin embargo, el Decano se complicó solo y terminó perdiendo dos puntos.

Por eso, el DT franjeado prepara lo mejor para el partido del sábado ante Recoleta FC, que será finalmente en el estadio Defensores del Chaco desde las 18:30.

De buenas a primeras se puede mencionar que el capitán Richard Ortiz, quien estuvo en el banco el último partido, recuperará su lugar en mitad de cancha al igual que Juan Fernando Alfaro y Hugo Quintana, quienes tampoco arrancaron el último compromiso.

En la zona ofensiva, Hugo Sandoval cederá su lugar para que ingrese Adrián Alcaraz.

Entre hoy y mañana Pablo Sánchez irá perfilando el onceno para un duelo donde la consigna para el líder invicto es volver a sumar de a tres.

CIFRAS. 2 goles recibió Olimpia en sus últimos 7 partidos disputados (6 por el Apertura y 1 por Sudamericana).

Redacción D10
Más contenido de esta sección
Olimpia
Rubén Lezcano, feliz por el presente
Rubén Lezcano revolucionó el mundo Olimpia y tras la clasificación en Copa Sudamericana exteriorizó su alegría.
Marzo 05, 2026 08:42 a. m.
 · 
Redacción D10
Olimpia
El golazo de Rubén Lezcano que dio la clasificación a Olimpia
VIDEO. Olimpia accedió a la fase de grupos de la Copa Sudamericana gracias a un golazo de Rubén Lezcano.
Marzo 04, 2026 11:32 p. m.
 · 
Redacción D10
Olimpia
La impresionante atajada de Gastón Olveira
VIDEO. Gastón Olveira apareció en el partido para vestirse de héroe y salvar a Olimpia con una atajada monumental en el Defensores del Chaco.
Marzo 04, 2026 10:08 p. m.
 · 
Redacción D10
Olimpia
Mateo Gamarra, comprado por la mitad de lo que fue vendido
Olimpia finiquitó hoy la compra del pase del defensor Mateo Gamarra, a mitad del precio por el que lo había vendido al Athletico Paranaense.
Marzo 04, 2026 06:04 p. m.
 · 
Redacción D10
Olimpia
El equipo de Olimpia para enfrentar a Trinidense
Olimpia tendría el onceno definido para enfrentar a Sportivo Trinidense en el juego de Conmebol Sudamericana a disputarse este miércoles en el Defensores del Chaco.
Marzo 04, 2026 12:27 p. m.
 · 
Redacción D10
Olimpia
Vitamina Sánchez: “El partido más importante del semestre”
Pablo Sánchez, entrenador franjeado, aseguró que la apuesta es superar la serie ante Trinidense, con el apoyo de su gente.
Marzo 03, 2026 06:35 p. m.
 · 
Redacción D10
