Volver al triunfo es la consigna

El empate 1-1 del último fin de semana ante Sportivo San Lorenzo dejó mucho malestar puertas adentro y también en los hinchas.

Es que el equipo de Vitamina Sánchez no pudo vencer a un equipo que llegaba como colista y tras haber perdido 7-0 ante Libertad.

Sin embargo, el Decano se complicó solo y terminó perdiendo dos puntos.

Por eso, el DT franjeado prepara lo mejor para el partido del sábado ante Recoleta FC, que será finalmente en el estadio Defensores del Chaco desde las 18:30.

De buenas a primeras se puede mencionar que el capitán Richard Ortiz, quien estuvo en el banco el último partido, recuperará su lugar en mitad de cancha al igual que Juan Fernando Alfaro y Hugo Quintana, quienes tampoco arrancaron el último compromiso.

En la zona ofensiva, Hugo Sandoval cederá su lugar para que ingrese Adrián Alcaraz.

Entre hoy y mañana Pablo Sánchez irá perfilando el onceno para un duelo donde la consigna para el líder invicto es volver a sumar de a tres.

CIFRAS. 2 goles recibió Olimpia en sus últimos 7 partidos disputados (6 por el Apertura y 1 por Sudamericana).