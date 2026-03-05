Pablo Sánchez, entrenador de Olimpia, habló con los medios luego de lo que fue la clasificación de su equipo para la fase de grupos de la Copa Sudamericana tras vencer por la mínima diferencia al Sportivo Trinidense. El DT comentó sobre la complejidad del partido y su importancia de cara al futuro.

“Significa un montón, lo habíamos hablado en la semana. Todo lo que significa por la obligación que tiene Olimpia de participar de los torneos internacionales. Esto nos va a permitir sostenernos en el plano internacional, que nos vean, que sepan que Olimpia está presente. Eso lo teníamos que defender y sabíamos que iba a ser un partido muy difícil”, comenzó diciendo Vitamina Sánchez.

Según el DT argentino la clave del triunfo estuvo en la contundencia y principalmente en la inspirada noche del portero Gastón Olveira, que tuvo tapadas importantes para sostener al equipo y evitar ir a los penales.

“Fue un partido muy duro, el juego que propone Trinidense no es fácil de resolver. Juegan de una manera que te complican permanentemente. No es un partido sencillo, incómodo para los grandes, el rival no tiene nada que perder, mucho por ganar. Nosotros si teníamos mucho que perder”, tiró.

Sánchez reconoció que la presión por clasificar era alta, pero se van contentos por el resultado conseguido, además de mantener el invicto y alcanzar el quinto partido sin recibir goles.

