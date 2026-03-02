02 mar. 2026
Olimpia

“Olimpia tiene dos equipos titulares”

Bien arriba en el Torneo Apertura y de cara al choque por la Copa Sudamericana, el presidente honorario de Olimpia, Óscar Vicente Scavone, destacó que el club “tiene dos equipos titulares”.

Marzo 02, 2026 01:38 p. m. • 
Por Redacción D10
Rubén Lezcano

Rubén Lezcano debutó en Olimpia y le dio el triunfo al equipo.

Foto: Gentileza - Olimpia

Óscar Vicente Scavone, presidente honorario de Olimpia, resaltó la riqueza del plantel decano. “Olimpia tiene dos equipos titulares”, aseveró ya que el cuadro franjeado está arriba en la clasificación del Torneo Apertura como invicto.

En contacto con el programa Fútbol a lo Grande, manifestó que suele charlar con el presidente Rodrigo Nogués y que “esta decisión de (Rubén) Lezcano me pareció muy buena decisión en un plantel que está sobrecargado de figuras”.

Creo que el momento más complicado del equipo ya pasó, que fueron en las primeras fechas. Lo fundamental es que no se perdieron puntos, así se va consolidando el equipo”, valoró. Ante el Sportivo Trinidense, por la Copa Sudamericana “se necesita el apoyo de la hinchada. Es un partido fundamental para Olimpia por la competencia internacional”.

Por otra parte, lamentó que Javier Díaz de Vivar, que hace años integró la dirigencia del Olimpia, sea candidato para continuar en la vicepresidencia de la Asociación Paraguaya de Fútbol. “No he visto en ningún momento desde que lleva su carrera en la dirigencia de la APF que haya hecho un trabajo a favor del Olimpia. Trabajo en el buen sentido. No digo hacer cosas maquiavélicas”, expresó.

No tenemos defensa en la APF y Díaz de Vivar no representa al Olimpia ni a sus intereses”, remarcó. Óscar Vicente Scavone confesó que Javier Díaz de Vivar “tuvo problemas con el entonces presidente del club Marco Trovato y lo quería sacar. Hicimos una carta firmada por Osvaldo Domínguez y por mí y entre los dos le dimos el soporte para que permanezca dentro de la APF. ¿Qué pasó? Fueron pasando los presidentes en Olimpia y nunca tuvimos un respaldo en el buen sentido. Él no representa los intereses del Olimpia”, sentenció.

Redacción D10
