12 mar. 2026
Olimpia

Vitamina arma la estrategia

Pablo Sánchez realizará variantes para visitar a Recoleta.

Marzo 12, 2026 07:32 a. m. • 
Por Redacción D10
Pablo vitamina sanchez

Desafío. Vitamina Sánchez prepara el equipo que buscará volver a ganar y mantener la distancia.

El entrenador de Olimpia, Pablo Sánchez, afina desde la fecha la estrategia que presentará frente al Deportivo Recoleta, el sábado, desde las 18:30, en el Defensores del Chaco.

Tras el último empate frente a San Lorenzo, que despertó mucha crítica de la afición, Vitamina no puede fallar en su planteamiento ya que la distancia con su principal perseguidor (Cerro Porteño) se disminuyó a 4 puntos.

El adiestrador franjeado hará de vuelta muchas modificaciones en su onceno en casi todas las zonas. Recuperarán sus lugares con seguridad los volantes Richard Ortiz (capitán), Juan Fernando Alfaro y Hugo Quintana, y más adelante, el atacante Adrián Alcaraz. También está a la expectativa Gustavo Vargas.

CONTRACTURADO. Uno que está descartado completamente para el partido contra el Canario es el ofensivo Iván Leguizamón. El estudio médico reveló que sufrió una fuerte contractura.

CIFRA. 3 empates y 6 victorias figuran como estadísticas de Pablo Sánchez comandando a Olimpia en el Apertura 2026.

