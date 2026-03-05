05 mar. 2026
Rubén Lezcano, feliz por el presente

Rubén Lezcano revolucionó el mundo Olimpia y tras la clasificación en Copa Sudamericana exteriorizó su alegría.

El jugador de Olimpia, Rubén Lezcano, se mostró feliz por el momento que vive en la institución franjeada en donde suma apenas dos encuentros y ya lleva dos goles. El futbolista afirmó que esta era la oportunidad que esperaba y buscará mantener el ritmo.

“Estoy muy feliz por este presente, la verdad quiero continuar así y voy a trabajar para seguir de esta manera. (La Ovación) para mí es algo único, recuerdo cuando vine a la cancha la primera vez con mi papá, algunos jugadores salían y yo le dije a mi papá que algún momento iba a estar en la cancha, ser uno de ellos. Para mí fue un privilegio”, expresó ligeramente emocionado.

“Olimpia es un club muy grande. Muy feliz, teniendo la oportunidad que estaba buscando, muy feliz”, subrayó.

Lezcano reveló que en una de las conversaciones con el entrenador Pablo Sánchez, le expresó la necesidad que tenía de jugar y mostrarse y considera que de seguir por este camino podría ser tenido en cuenta en la Selección Paraguaya. “Si sigo así se dará o si no, a seguir trabajando”, cerró.

