06 mar. 2026
Olveira, camino a un récord en el arco franjeado

Gastón Olveira, recientemente naturalizado paraguayo, va a camino a establecer un récord de valla invicta en Olimpia.

El portero de Olimpia, Gastón Olveira, vive un gran presente siendo clave en la campaña del equipo en el torneo Apertura y además siendo figura en la clasificación del equipo para la fase de grupos de la Copa Sudamericana. El golero lleva 5 partidos sin recibir goles y va camino a un récord.

Según el estadígrafo Andrés Riquelme, el jugador franjeado lleva 495 minutos sin recibir goles y se acerca al último registro que fue marcado por Alfredo Aguilar que estableció 585 minutos en el campeonato Apertura del 2021.

En caso de completar el juego sin encajar tantos, será la mejor racha de un arquero de Olimpia de los últimos 5 años, aunque sin sacar la mirada a los récords históricos del club como Ever Hugo Almeida de 744 minutos (1982) y Claudio Arbiza de 646 minutos (1995).

Olimpia, puntero del torneo, enfrenta este domingo a Sportivo San Lorenzo por la novena fecha del campeonato. El duelo será en el estadio Defensores del Chaco, desde las 18.30.

