Bryan Bentaberry se pierde el partido contra Recoleta

El plantel de Olimpia realizó este viernes el último entrenamiento de la semana, ultimando detalles para el partido ante Recoleta FC en el estadio Defensores del Chaco, este sábado, desde las 18:30, por la fecha 10 del Torneo Apertura 2026.

El entrenador Pablo Vitamina Sánchez prepara importantes modificaciones con respecto al onceno que jugó y empató 1-1 ante el Sportivo San Lorenzo el último fin de semana.

El central uruguayo Bryan Bentaberry finalmente no podrá estar para medir al Canario. Estaba trabajando en el equipo base, pero este jueves sintió molestias y será resguardado.

En su lugar ingresará Juan Vera, haciendo dupla con Mateo Gamarra en la zaga. En mitad de cancha vuelven Juan Fernando Alfaro, el capitán Richard Ortiz y Hugo Quintana, mientras que en ofensiva el ‘9’ será Adrián Alcaraz en lugar de Hugo Sandoval.

El probable once es con: Gastón Olveira; Raúl Cáceres, Juan Vera, Mateo Gamarra y Alan Rodríguez; Juan Fernando Alfaro, Richard Ortiz y Hugo Quintana; Eduardo Delmás (Sub 18), Adrián Alcaraz y Rubén Lezcano.

CIFRA. 12 goles a favor suma el equipo de Olimpia en el presente torneo Apertura 2026, en 9 partidos disputados. Es el único líder invicto con un total de 21 unidades.