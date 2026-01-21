21 ene. 2026
Olimpia

Olimpia presenta su nueva camiseta

Olimpia dio a conocer sus nuevas indumentarias para lo que será la temporada 2026 en un homenaje a su eterno presidente Osvaldo Domínguez Dibb.

Enero 21, 2026 08:43 a. m. • 
Por Redacción D10
20260121_083836.jpg

La nueva camiseta de Olimpia.

Olimpia dio a concer este miércoles sus nuevas camisetas, la oficial y la alternativa, para esta temporada 2026. Es la primera indumentaria que exhibe, a esperas de lo que será la camiseta principal.

La nueva camiseta del club Olimpia es un fiel homenaje al histórico y dirigente más ganador del fútbol paraguayo, Osvaldo Domínguez Dibb.

“El nuevo Nike Home Kit 2026 del Club Olimpia rescata trazos y detalles inspirados en bocetos originales de nuestro expresidente, ODD. Una obra que celebra su legado eterno en nuestro presente. Tributo a la visión y al coraje de quien nos enseñó que ningún sueño es demasiado grande para el Olimpia”, publica en sus redes sociales el club franjeado.

Olimpia debuta en el torneo Apertura este domingo a las 18:00 en el estadio Defensores del Chaco recibiendo a Guaraní.

Olimpia Osvaldo Domínguez Dibb Torneo Apertura
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Hugo Quintana.jpg
Olimpia
Hugo Quintana: “Perdimos por detalles”
Hugo Quintana, autor del gol de Olimpia en la derrota ante Boca Juniors, reconoció que perdieron por detalles.
Enero 19, 2026 10:43 a. m.
 · 
Redacción D10
20260119_091407.jpg
Olimpia
El 9 paraguayo que busca Olimpia
Pablo Vitamina Sánchez confirmó que hay negociaciones avanzadas para que Olimpia concrete al 9 que busca en su plantel.
Enero 19, 2026 10:02 a. m.
 · 
Redacción D10
20260119_081823.jpg
Olimpia
Vitamina Sánchez: “Vamos a ser competitivos”
Pablo Vitamina Sánchez, técnico de Olimpia, analizó la caída ante Boca Juniors y resaltó que serán competitivos jugando de la misma manera que lo hicieron ante el equipo argentino.
Enero 19, 2026 08:53 a. m.
 · 
Redacción D10
20260119_075247.jpg
Olimpia
El caño de Alfaro y la felicitación de Paredes
Juan Fernando Alfaro, volante de Olimpia, le metió un tremendo caño a Leandro Paredes y el jugador de Boca Juniors no tuvo otra que felicitarlo.
Enero 19, 2026 08:02 a. m.
 · 
Redacción D10
20260118_230113.jpg
Olimpia
Olimpia cae ante Boca Juniors en un partidazo
Olimpia arrancó ganando pero Boca Juniors lo dio vuelta para quedarse con este histórico clásico sudamericano disputado en San Nicolás, Argentina.
Enero 18, 2026 11:04 p. m.
 · 
Redacción D10
ngg.jpg
Olimpia
Un jugador de Olimpia va al fútbol argentino
Llegó como una gran figura y ahora se marcha cedido a préstamo al fútbol argentino.
Enero 18, 2026 05:40 p. m.
Carga Más