Olimpia presenta su nueva camiseta

Olimpia dio a concer este miércoles sus nuevas camisetas, la oficial y la alternativa, para esta temporada 2026. Es la primera indumentaria que exhibe, a esperas de lo que será la camiseta principal.

La nueva camiseta del club Olimpia es un fiel homenaje al histórico y dirigente más ganador del fútbol paraguayo, Osvaldo Domínguez Dibb.

“El nuevo Nike Home Kit 2026 del Club Olimpia rescata trazos y detalles inspirados en bocetos originales de nuestro expresidente, ODD. Una obra que celebra su legado eterno en nuestro presente. Tributo a la visión y al coraje de quien nos enseñó que ningún sueño es demasiado grande para el Olimpia”, publica en sus redes sociales el club franjeado.

Lo que comenzó como un sueño audaz de Osvaldo Domínguez Dibb, hoy es nuestra realidad y nuestra bandera.



Llevamos con nosotros la convicción profunda de que los anhelos más ambiciosos están destinados a cumplirse.​



Presentamos la nueva camiseta alternativa: una armadura… pic.twitter.com/MlWko4tPoY — Club Olimpia (@elClubOlimpia) January 21, 2026

𝐇𝐞𝐫𝐞𝐝𝐚𝐦𝐨𝐬 𝐆𝐥𝐨𝐫𝐢𝐚.



Tributo a la visión y al coraje de quien nos… pic.twitter.com/evKsHDvRdw — Club Olimpia (@elClubOlimpia) January 21, 2026

Olimpia debuta en el torneo Apertura este domingo a las 18:00 en el estadio Defensores del Chaco recibiendo a Guaraní.