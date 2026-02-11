11 feb. 2026
Olimpia

Dani Vallejo visita al club de sus amores

El tenista paraguayo Dani Vallejo, socio del Olimpia, visitó las instalaciones del club de sus amores y fue recibido por el mismo presidente Rodrigo Coto Nogués.

Febrero 11, 2026 05:42 p. m. • 
Por Redacción D10
HA5jdPmXYAIA390.jpg

Rodrigo Coto Nogués junto a Dani Vallejo.

Olimpia publicó este miércoles la grata visita en las instalaciones de la institución del tenista paraguayo sensación del momento, Dani Vallejo, quien fue recibido por el propio presidente Rdorigo Coto Nogués.

“Recibimos a Dani Vallejo, Socio 133.402 del Club y raqueta número uno del país. El tenista de 21 años, fanático Olimpista, viene de hacer historia con el equipo paraguayo en la Copa Davis. ¡A seguir representando nuestra bandera, Dani! ¡Olimpia está contigo!”, fue el texto publicado por la institución franjeada.

Daniel Vallejo, número uno en Paraguay y quien ocupa el puesto 104 de la clasificación ATP, fue decisivo para el ascenso del tenis guaraní al Grupo Mundial I de la Copa Davis, tras 22 años.

Daniel Vallejo Olimpia Tenis
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Diseño sin título.jpg
Olimpia
Vitamina Sánchez: “Dimos un paso hacia adelante”
Pablo Vitamina Sánchez, técnico de Olimpia, valoró el triunfo ante Nacional dándole mucho mérito a los jugadores y a la gente.
Febrero 09, 2026 09:25 a. m.
 · 
Redacción D10
G_eFF4UXEAAkrrw.jpeg
Olimpia
En Olimpia la consigna es alcanzar la cima
El plantel principal del club Olimpia, que dirige Pablo Vitamina Sánchez, tiene todo listo para lo que será el crucial compromiso de mañana ante el puntero Nacional desde las 20:30 en el estadio Arsenio Erico.
Febrero 07, 2026 08:44 a. m.
 · 
Redacción D10
dbff.jpg
Olimpia
Vitamina apuesta al doble 9 para el domingo
Pablo Vitamina Sánchez prepara cambios en el equipo de Olimpia para el duelo ante el puntero Nacional.
Febrero 05, 2026 05:26 p. m.
Richard Sánchez
Olimpia
Olimpia: La situación médica de Richard Sánchez
Olimpia ofreció un informe acerca de tres futbolistas, entre ellos, el volante Richard Sánchez que llegó como refuerzo para esta temporada. Lucas Morales pasará por el quirófano.
Febrero 05, 2026 12:18 p. m.
 · 
Redacción D10
fvfvfvvff.jpg
Olimpia
Raúl Cáceres está para volver al onceno de Olimpia
El lateral Raúl Cáceres perfila su regreso al cuadro base del Decano para el partido del domingo ante el puntero Nacional.
Febrero 04, 2026 08:54 p. m.
Richard Ortiz_57927409.jpg
Olimpia
Richard Ortiz se acerca a las 500 batallas con Olimpia
Richard Ortiz “es el corazón y el alma del equipo”, dijo Rodrigo Nogués.
Febrero 04, 2026 09:52 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más