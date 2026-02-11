Dani Vallejo visita al club de sus amores

Olimpia publicó este miércoles la grata visita en las instalaciones de la institución del tenista paraguayo sensación del momento, Dani Vallejo, quien fue recibido por el propio presidente Rdorigo Coto Nogués.

“Recibimos a Dani Vallejo, Socio 133.402 del Club y raqueta número uno del país. El tenista de 21 años, fanático Olimpista, viene de hacer historia con el equipo paraguayo en la Copa Davis. ¡A seguir representando nuestra bandera, Dani! ¡Olimpia está contigo!”, fue el texto publicado por la institución franjeada.

Daniel Vallejo, número uno en Paraguay y quien ocupa el puesto 104 de la clasificación ATP, fue decisivo para el ascenso del tenis guaraní al Grupo Mundial I de la Copa Davis, tras 22 años.