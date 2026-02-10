Olimpia conoce a sus rivales en la Copa Libertadores Sub 20

Olimpia, campeón del Torneo Anual 2025 en la categoría Juvenil, representará a Paraguay en la Copa Libertadores Sub 20 2026 que se disputará en la ciudad de Quito, Ecuador, del 7 al 22 de marzo.

El Decano integra el Grupo B, junto a Palmeiras de Brasil, último campeón del Brasileirao Sub 20; Sporting Cristal de Perú, campeón del Torneo Juvenil Sub 18 y Universidad Católica de Ecuador, subcampeón del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol Sub 19.

En el Grupo A se encuentran: Flamengo (BRA), Independiente de Medellín (COL), Bolívar (BOL) y Estudiantes de Mérida (VEN). En el Grupo C: Belgrano (ARG), Nacional (URU), Santiago Wanderes (CHI) y Liga de Quito (ECU).

El torneo cuenta con tres grupos, a las semifinales clasificarán los tres primeros de cada llave y el mejor segundo.