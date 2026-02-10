10 feb. 2026
Olimpia

Olimpia conoce a sus rivales en la Copa Libertadores Sub 20

El Decano será el único representante de Paraguay en la justa continental que se desarrollará en Ecuador, del 7 al 22 de marzo.

Febrero 10, 2026 02:22 p. m. • 
Por Redacción D10
olimpia formativas

Olimpia fue el campeón anual en juvenil en el 2025.

Gentileza.

Olimpia, campeón del Torneo Anual 2025 en la categoría Juvenil, representará a Paraguay en la Copa Libertadores Sub 20 2026 que se disputará en la ciudad de Quito, Ecuador, del 7 al 22 de marzo.

El Decano integra el Grupo B, junto a Palmeiras de Brasil, último campeón del Brasileirao Sub 20; Sporting Cristal de Perú, campeón del Torneo Juvenil Sub 18 y Universidad Católica de Ecuador, subcampeón del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol Sub 19.

En el Grupo A se encuentran: Flamengo (BRA), Independiente de Medellín (COL), Bolívar (BOL) y Estudiantes de Mérida (VEN). En el Grupo C: Belgrano (ARG), Nacional (URU), Santiago Wanderes (CHI) y Liga de Quito (ECU).

El torneo cuenta con tres grupos, a las semifinales clasificarán los tres primeros de cada llave y el mejor segundo.

Copa Libertadores Sub 20 Olimpia
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Richard Sánchez
Olimpia
Olimpia: La situación médica de Richard Sánchez
Olimpia ofreció un informe acerca de tres futbolistas, entre ellos, el volante Richard Sánchez que llegó como refuerzo para esta temporada. Lucas Morales pasará por el quirófano.
Febrero 05, 2026 12:18 p. m.
 · 
Redacción D10
fvfvfvvff.jpg
Olimpia
Raúl Cáceres está para volver al onceno de Olimpia
El lateral Raúl Cáceres perfila su regreso al cuadro base del Decano para el partido del domingo ante el puntero Nacional.
Febrero 04, 2026 08:54 p. m.
Richard Ortiz_57927409.jpg
Olimpia
Richard Ortiz se acerca a las 500 batallas con Olimpia
Richard Ortiz “es el corazón y el alma del equipo”, dijo Rodrigo Nogués.
Febrero 04, 2026 09:52 a. m.
 · 
Redacción D10
junior barreto.jpg
Olimpia
El nuevo equipo de Junior Barreto
El defensor Junior Barreto deja Olimpia y seguirá su carrera deportiva en el fútbol internacional.
Febrero 02, 2026 04:27 p. m.
 · 
Redacción D10
odd.jfif
Olimpia
A dos años de la partida de ODD
Olimpia recuerda con mucho respeto dos años de la partida del dirigente más ganador en la historia del fútbol paraguayo, Osvaldo Domínguez Dibb.
Febrero 02, 2026 03:15 p. m.
 · 
Redacción D10
Olimpia Eduardo Delmás_Olimpia Eduardo_63175038.jfif
Olimpia
Eduardo Delmás se va afianzando
Larissa Schaerer, madre del juvenil de Olimpia Eduardo Delmás, destacó el presente que lleva el jugador.
Febrero 02, 2026 12:41 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más