11 feb. 2026
Olimpia

Olimpia blinda a su joya Eduardo Delmás

Olimpia hizo oficial la extensión de contrato y una cláusula millonaria de una de sus jóvenes promesas, el mediocampista Eduardo Delmás.

Febrero 11, 2026 08:48 p. m. • 
Por Redacción D10
Eduardo Delmás.jpg

Eduardo Delmás en compañía del presidente Rodrigo Coto Nogués.

Olimpia comunicó este miércoles a través de sus redes sociales la extensión del contrato del juvenil Eduardo Delmás con una cláusula millonaria buscando salvaguardar los intereses del club y del propio futbolista de cara a una futura venta.

“Felices de anunciar la extensión de contrato de Eduardo Delmás, canterano de la Institución y pieza importante del plantel principal en la actualidad. Cláusula millonaria para asegurarnos a una de las joyas de la Club hasta 2029. ¡Con todo, Edu querido!”, fue el texto publicado del club al pie de varias fotos, entre ellas la que porta el futbolista en compañía del presidente Rodrigo Nogués.

Cronistas que cubren el día a día del club Olimpia hablan de una cláusula de rescisión que ronda casi los 10 millones de dólares.

Eduardo Delmás debutó en Olimpia en el torneo Clausura 2025 ante Trinidense dejando muy buenas sensaciones. A partir de allí fue ganando espacio a tal punto de ser utilizado incluso por el nuevo entrenador Pablo Vitamina Sánchez.

El juvenil de 18 años es nieto del ex presidente de Olimpia Eduardo Delmás. El apellido indica su amor incondicional a la franja negra, club al cual está ligado desde las divisiones formativas.

Eduardo Delmás Olimpia Torneo Apertura
Redacción D10
