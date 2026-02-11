Olimpia blinda a su joya Eduardo Delmás

Olimpia comunicó este miércoles a través de sus redes sociales la extensión del contrato del juvenil Eduardo Delmás con una cláusula millonaria buscando salvaguardar los intereses del club y del propio futbolista de cara a una futura venta.

“Felices de anunciar la extensión de contrato de Eduardo Delmás, canterano de la Institución y pieza importante del plantel principal en la actualidad. Cláusula millonaria para asegurarnos a una de las joyas de la Club hasta 2029. ¡Con todo, Edu querido!”, fue el texto publicado del club al pie de varias fotos, entre ellas la que porta el futbolista en compañía del presidente Rodrigo Nogués.

Cronistas que cubren el día a día del club Olimpia hablan de una cláusula de rescisión que ronda casi los 10 millones de dólares.

Eduardo Delmás debutó en Olimpia en el torneo Clausura 2025 ante Trinidense dejando muy buenas sensaciones. A partir de allí fue ganando espacio a tal punto de ser utilizado incluso por el nuevo entrenador Pablo Vitamina Sánchez.

El juvenil de 18 años es nieto del ex presidente de Olimpia Eduardo Delmás. El apellido indica su amor incondicional a la franja negra, club al cual está ligado desde las divisiones formativas.